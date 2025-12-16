Llegó la lluvia: estas son las horas con más probabilidad de precipitaciones hoy en Córdoba, según la Aemet

Tras varios días en los que la lluvia ha sido una amenaza inconclusa y sin materializar, las precipitaciones han hecho acto de presencia en las últimas horas en Córdoba y provincia. Casi todas las localidades han sido regadas por el líquido elemento desde la tarde de ayer lunes, aunque la capital y Cardeña, ambas con 29 litros por metro cuadrado, han liderado la estadística. También destacan los 28 litros de Espiel, los 27 del embalse de Guadanuño y los 21 litros de Aguilar de la Frontera., según los datos medidos por las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La 'culpable' de la inestabilidad atmosférica es una nueva "depresión en altura" que está centrada en Andalucía, y que ha traído chubascos en importantes puntos de la región. Las precipitaciones continuarán en las próximas horas, acompañadas en ocasiones de tormentas que pueden traer aparejado elemento eléctrico.

Hay que añadir no será una borrasca de varios días, y podemos decir que será mucho más intensiva que extensiva. De hecho, la previsión de la Aemet es de ausencia de lluvias a partir de la próxima madrugada, antes de que un nuevo frente tormentoso se acerque para empañar las ilusiones de los cordobeses el próximo fin de semana.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

No obstante, centrándonos en el pronóstico de hoy martes, 16 de diciembre, tendremos cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos flojos a moderados de componente oeste, girando a componente norte a partir de mediodía.

El tiempo por horas en Córdoba capital. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 14º; en Lucena, entre 5º y 11º; en Pozoblanco, entre 3º y 9º, y en Priego, entre 2º y 9º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

Para mañana miércoles, 17 de diciembre, la Aemet espera cielos poco nubosos o despejados, sin descartar intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas mínimas sin cambios o localmente en descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 17º; en Lucena, entre 4º y 14º; en Pozoblanco, entre 4º y 14º, y en Priego, entre 1º y 12º.

Además, te ofrecemos el pronóstico del tiempo en los principales pueblos de la provincia: