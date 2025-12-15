Más del 93% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y menores de edad

Casi el 94% de las víctimas de la violencia sexual en España son mujeres y menores de edad, mientras que más del 93% de las personas detenidas por estos delitos contra la libertad sexual en España son varones.

Son cifras del 'Informe sobre delitos contra la libertad sexual', que ha hecho público este lunes el Ministerio del Interior con datos del año 2024, y en el que se confirma "la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual", la alta incidencia de esta violencia contra la infancia y la "fuerte masculinización de la autoría" de estos delitos.

En 2024, se denunciaron 22.846 delitos contra la libertad sexual, un 4,68% más que el año anterior y un 66% más que hace seis años. Seis de cada diez delitos (59,85%) fueron agresiones sexuales sin penetración y el 22,86%, violaciones.

Víctimas: mujeres y menores

Estos hechos afectaron a 22.778 víctimas, el 85,69% de ellas niñas y mujeres y un 8,1% a varones menores de edad (1.861). El resto, 1.385, eran hombres mayores de edad.

Cuatro de cada diez víctimas, el 41,2% del total (casi 9.400), tenían menos de 18 años. Así, la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, niñas y adolescentes. Tenían entre 0 y 13 años, 4.196 víctimas; entre 14 y 15, 2.872; entre 16 y 17, 2.325. Las víctimas de 18 a 30 años fueron 6.956.

La mayor proporción de victimizaciones de varones se da en el grupo de 0 a 13 años, en el que el 75,62% de las víctimas son niñas y el 24,26%, niños. De 14 a 15, el 16,64% también son chicos, al igual que el 15,7% de las víctimas de 16 a 17. Interior indica que el número de víctimas masculinas es elevado en delitos como son la corrupción de menores (42,5%), la provocación sexual (35,6%), el exhibicionismo (30,1%), el 'grooming' (26,8%) y la pornografía de menores (26,6%).

En cuanto a la nacionalidad, el 73% de las víctimas eran españolas y el 27%, extranjeras. De entre las víctimas con otra nacionalidad, el 55,5% eran originarias de América y el 20% de la UE.

Agresores sexuales

Un total de 14.375 personas fueron sido detenidas o investigadas por los delitos contra la libertad sexual en 2024, un 93,13% eran hombres y el 6,87%, mujeres. Un total de 1.206 tenían de 14 a 17 años (el 8,39%). Esa "fuerte masculinización" de la autoría de los delitos sexuales es constante en todos los tramos de edad, dándose el mayor porcentaje de agresoras mujeres en el tramo de edad de 14 a 17 años (el 42,11% eran chicas).

Seis de cada diez detenidos o investigados eran españoles y el 39,24%, extranjeros. Un 7,65% eran procedentes de Marruecos y el 4,7 %, de Colombia.

El 5% de los delitos tiene lugar en el ámbito de la pareja (violencia de género); el 5,72% se da en el seno de la familia (un 2,11% tiene por víctima a los hijos) y en el 14,72% existe otro tipo de relación entre víctima y agresor, como pueda ser amistad o relación laboral. En el 74,56% de los casos se desconoce el vínculo entre víctima y agresor.

Según el informe, el 83,3% de los delitos sexuales se esclarecieron, el porcentaje más alto de los últimos años.

Distribución territorial

Interior detecta características relevantes en cuanto al lugar y el momento en que se cometen las agresiones. Se aprecia una marcada estacionalidad de estos delitos, con valores claramente superiores en los meses de verano y principios del otoño.

La vivienda es el lugar donde se perpetra mayor violencia sexual (el 47,06% de los delitos), seguido de las vías de comunicación (19,38%), instalaciones (12,37%), establecimientos (10,73%), espacios abiertos (5,97%) y medios de transporte (2,13%).

Barcelona y Madrid son las provincias donde se registraron más hechos delictivos contra la libertad sexual, 3.276 y 3.212, respectivamente. Continúan la clasificación Valencia (1.327), Alicante (1.092), Baleares (997), Málaga (908) y Murcia (890). Por comunidades autónomas son Cataluña (con 4.589 casos), Andalucía (3.453), la Comunidad de Madrid (3.212) y la Comunidad Valenciana (2.679) las que condensan el mayor número absoluto de delitos conocidos, concentrando más de la mitad del total. Si se atiende a la tasa de delitos contra la libertad sexual por cada 10.000 habitantes, son Baleares (8,1 por 10.000), Navarra (7,8), Lleida (7) y Las Palmas (6,7) las provincias con cifras más elevadas. La media nacional se sitúa en 4,7.