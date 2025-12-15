La Aemet avisa: una nueva vaguada atlántica trae un importante cambio en el tiempo en Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha difundido, a través de su perfil especializado en Andalucía en la red social X, una importante novedad climatológica que afecta a buena parte de Andalucía e impacta de lleno en la previsión para las próximas horas y días en la provincia de Córdoba. Se trata de una "nueva vaguada atlántica en altura por la parte occidental", que sigue a la borrasca Emilia, cuyo impacto en precipitaciones ha sido escaso en las localidades cordobesas.

El panorama en lo meteorológico es de "incertidumbre", según la Aemet, aunque el el instituto oficial espera "chubascos" en "gran parte" de la región. Los avisos por fuertes precipitaciones, tormentas o fenómenos costeros se concentran en la zona mediterránea, con especial afección a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, así como en el litoral gallego.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

¿Y cómo impactarán los coletazos de la borrasca Emilia y la nueva vaguada atlántica al tiempo en Córdoba y provincia? De momento, hoy lunes, 15 de diciembre, se esperan lluvias en la segunda parte de la jornada, a partir del mediodía y durante la tarde. Las precipitaciones continuarán mañana martes y regresarían, aunque aquí el panorama es mucho más incierto, para regar de agua el fin de semana próximo.

El pronóstico de la Aemet es de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales; tendiendo a cubiertos y acompañados de chubascos a partir de mediodía. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur por la tarde.

El tiempo por horas en Córdoba capital. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 17º; en Lucena, entre 6º y 14º; en Pozoblanco, entre 4º y 13º, y en Priego, entre 3º y 13º.

El tiempo en Córdoba este martes

Para mañana martes, 16 de diciembre, la Aemet espera cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos de flojos a moderados de componente oeste, girando a componente norte a partir de mediodía.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 15º; en Lucena, entre 6º y 11º; en Pozoblanco, entre 6º y 10º, y en Priego, entre 4º y 10º.

Además, te ofrecemos el pronóstico del tiempo en los principales pueblos de la provincia: