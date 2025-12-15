Los últimos coletazos de la borrasca Emilia encienden avisos por lluvia y tormentas en el litoral mediterráneo

La borrasca Emilia continúa su recorrido sobre la Península Ibérica y, aunque todo apunta a que en cuestión de horas empezará a disiparse, sus últimos coletazos han obligado a activar decenas de avisos de nivel amarillo y naranja en el litoral mediterráneo para este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de intensas lluvias y tormentas en Cataluña, donde hay al menos dos avisos de nivel naranja en el tercio sur del territorio, así como en la Comunidad Valenciana, Murcia y algunas partes del litoral de Andalucía. Los pronósticos apuntan a que en algunas zonas podrían acumularse hasta 100 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas.

El Servei Meteorológic de Cataluña ha activado cuatro avisos de nivel naranja por intensidad de lluvia para este lunes para comarcas como el Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre y Baix Ebre. Para esta mañana y hasta el mediodía también hay varios avisos activados de nivel amarillo en otras comarcas de les Terres de l'Ebre así como en el Empordà. De cara a la tarde los avisos por precipitaciones se extienden hacia el Ponent de Lleida y hasta la Noguera. Los meteorólogos advierten de lluvias potencialmente torrenciales que podrían dejar acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos.

Este domingo, en el día álgido del paso de la borrasca Emilia, en localidades de Murcia, Almería y Castellón se han rozado acumulaciones de entre 70 y 120 litros por metro cuadrado en tan solo una jornada. La situación, que obligó a activar varios avisos rojos y a activar los protocolos de emergencia, derivó en inundaciones puntuales en muchas de estas zonas. Este lunes aún se mantienen varios de los protocolos activados este fin de semana ante el paso de estas lluvias, como es el cierre de una treintena de colegios en Valencia.