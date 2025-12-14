¿Vuelve la lluvia a Córdoba? La Aemet actualiza sus previsiones por el paso de la borrasca Emilia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus previsiones por el paso de la borrasca Emilia, que está dejando importantes vientos y fuertes precipitaciones en algunos puntos de España. De hecho, hoy domingo, 14 de diciembre, hay varias zonas del país en aviso rojo por precipitaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, así como por tormentas, fenómenos costeros y niebla.

Además de la Comunidad Valenciana, también hay puntos con el aviso rojo en Almería, dentro de Andalucía, que tiene a Granada con alerta naranja y Cádiz y Málaga con aviso amarillo. También hay comarcas con especial peligro de fuertes fenómenos meteorológicos en Castilla la Mancha, Región de Murcia, Galicia y Ceuta.

Mapa con los avisos de la Aemet para hoy domingo, 14 de diciembre. / Aemet

En el caso de Córdoba, lo más que podremos notar de la borrasca Emilia son vientos de hasta 20 kilómetros por hora, de variante noreste, en las próximas horas, así como lluvias que pueden alcanzar diversos puntos de la provincia. No hay avisos meteorológicos en ningún punto de Córdoba y no se esperan importantes precipitaciones hoy domingo. No obstante, la Aemet sí prevé tormentas con aparato eléctrico y lluvias más importantes mañana lunes.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico para las próximas horas, tendremos intervalos de cielos muy nubosos, sin descartar chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios. Vientos entre flojos y moderados de componente este.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 19º; en Lucena, entre 8º y 17º; en Pozoblanco, entre 6º y 16º, y en Priego, entre 6º y 16º.

El tiempo en Córdoba este lunes

Para mañana lunes, 15 de diciembre, la Aemet espera cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales; tendiendo a cubiertos y acompañados de chubascos a partir de mediodía. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 17º; en Lucena, entre 6º y 14º; en Pozoblanco, entre 4º y 13º, y en Priego, entre 3º y 13º.

Además, te ofrecemos el pronóstico del tiempo en los principales pueblos de la provincia: