La borrasca Emilia sigue su paso por la península: así afectará hoy a Córdoba según la Aemet

La borrasca Emilia sigue su paso por la península Ibérica, dejando vientos, lluvias e inestabilidad en determinados puntos del país, aunque sin afectar especialmente a la provincia de Córdoba. Conforme los pronósticos diarios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) van actualizándose, el riesgo de precipitaciones sigue decayendo tanto en la capital como en la práctica totalidad de los municipios cordobeses.

La cuestión es: ¿estamos ante una situación de 'calma antes de la tormenta'? ¿O afrontamos un periodo de estabilidad atmosférica en el que las nubes no descargarán lluvia y el fin de semana tendrá un ambiente ideal para salir de casa a hacer diversas actividades? De momento, lo único destacable es que las temperaturas siguen siendo elevadas para la fecha en la que nos encontramos. Sin ir más lejos, la estación que la Aemet tiene en el aeropuerto de Córdoba ha marcado 12º de mínima, una medición suave y más propia de inicios del otoño que de un periodo casi navideño.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

No obstante, centrándonos en el pronóstico de hoy sábado, 13 de diciembre, tendremos intervalos de cielos nubosos. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas. Vientos entre flojos y moderados de componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 20º; en Lucena, entre 9º y 18º; en Pozoblanco, entre 9º y 17º, y en Priego, entre 8º y 16º.

El tiempo en Córdoba este domingo

Para mañana domingo, 14 de diciembre, la Aemet espera cielos poco nubosos sin descartar precipitaciones débiles ocasionales. Temperaturas en descenso. Vientos flojos a moderados de componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 19º; en Lucena, entre 8º y 16º; en Pozoblanco, entre 5º y 14º, y en Priego, entre 5º y 15º.

Además, te ofrecemos el pronóstico del tiempo en los principales pueblos de la provincia: