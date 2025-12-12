Calma en Córdoba a la espera de la tormenta: estos son los nuevos avisos de la Aemet para los próximos días

Córdoba vive este viernes una jornada meteorológica menos inestable de lo previsto inicialmente. Aunque se esperaban altas probabilidades de lluvia, las precipitaciones han quedado finalmente en valores muy bajos, en torno al 10-15%, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El día avanza con cielos nubosos, pero con claros en los que llega a vislumbrarse el sol, y solo se esperan lluvias de débiles a moderadas de forma puntual.

Las temperaturas mínimas ascienden, mientras que las máximas descienden ligeramente, acompañadas por vientos de flojos a moderados del este. Cabe recordar que hace apenas dos días un frente atlántico dejó 10 litros por metro cuadrado en la capital, única jornada de lluvia hasta la fecha en este episodio meteorológico. Pero no acabará la semana sin que vuelvan a producirse precipitaciones.

El tiempo en Córdoba. / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 15º; en Lucena, entre 8º y 16º; en Pozoblanco, entre 6º y 14º, y en Priego, entre 5º y 16º.

El tiempo en Córdoba este sábado

Para este sábado, el tiempo será más estable. Los cielos presentarán algún intervalo nuboso y las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado. Temperaturas que se salen de la normalidad en esta época del año. Así, podría ser un sábado plácito en lo climático.

El panorama, sin embargo, cambia de nuevo este domingo, cuando las probabilidades de lluvia aumentan respecto a lo previsto en jornadas anteriores, situándose entre un 35% y un 50% según las franjas del día. Es más probable que eso se traduzca en lluvia ya en la segunda mitad del día.

La semana acabará con agua y la siguiente empezará de igual forma, con un lunes en el que se esperan tormentas eléctricas, especialmente durante la segunda mitad del día. Las probabilidades de precipitación ascienden entonces hasta un 95% y la inestabilidad se prolongará durante martes, miércoles y jueves, aunque con tendencia a disminuir conforme avance la semana, especialmente en estas dos últimas jornadas. En resumen, Córdoba se prepara para un fin de semana de nubes cambiantes y un arranque de semana marcado por la lluvia.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 20º; en Lucena, entre 9º y 18º; en Pozoblanco, entre 6º y 17º, y en Priego, entre 7º y 16º.