EL TIEMPO
Córdoba no guarda el paraguas: la Aemet ya pronostica las próximas lluvias, y serán inminentes
Las precipitaciones dejaron este miércoles casi 10 litros de agua en la capital
Llovió prácticamente todo el día. Como avisamos en la pieza diaria del tiempo, el frente occidental que entró en la Península el pasado martes se tradujo este miércoles en precipitaciones persistentes en la provincia de Córdoba. En total, la capital acabó el día con casi 10 litros de agua por metro cuadrado registrados. Córdoba se despertó con el suelo mojado y se despidió del día igual. Este jueves, sin embargo, el escenario es completamente distinto, aunque no por mucho tiempo.
La provincia amanece con cielos poco nubosos en una jornada de jueves en la que vuelven a descender las temperaturas mínimas. En el horizonte, pocas nubes que puedan hacer sospechar de nuevas precipitaciones, pero la Agencia Estatal de Meteorología visa de que las lluvias seguirán esta tarde en la mitad occidental de Andalucía. Eso incluye a Córdoba, aunque las probabilidades son escasas (10%), según el mismo pronóstico.
Que hoy vaya a ser un día seco no quiere decir que haya que guardar los paraguas. Las lluvias continúan.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 17º; en Lucena, entre 6º y 17º; en Pozoblanco, entre 5º y 15º, y en Priego, entre 4º y 15º.
El tiempo en Córdoba este viernes
Este viernes, de cielos cubiertos, las precipitaciones serán protagonistas de nuevo. Evolucionarán de débiles a moderadas a lo largo del día, mientras las temperaturas mínimas vuelven a subir. Será otro día de agua, a las puertas de un fin de semana que, si las precipitaciones lo permiten, podría ser incluso plácido, con una moderación notable del frío.
Antes, a Córdoba le espera un viernes completo de lluvias: desde la madrugada hasta el anochecer se espera agua, con más probabilidad en la primera mitad del día. En el final de la tarde y durante la noche, puede que cesen. Además de todo esto, el viento soplará, pudiendo llegar a rachas moderadas.
Todo parece indicar que el sábado y el domingo la lluvia tendrá ya poca presencia, con probabilidad que bajan al 20% el sábado e incluso al 10% el domingo. Además, las temperaturas subirán tanto en las mínimas como en las máximas, rondando, por abajo, los 10 grados. Poco frío para lo que se venía registrando en la provincia. Pero, de nuevo, por poco tiempo: el frío volverá a acentuarse al inicio de la semana y las lluvias volverán a marcar los primeros días.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 14º; en Lucena, entre 8º y 16º; en Pozoblanco, entre 6º y 11º, y en Priego, entre 5º y 14º.
