Las operaciones concertadas con la sanidad pública en centros privados son hasta un 44% más baratas, según la patronal ASPE

Los procedimientos concertados con la sanidad pública en centros privados resultan de media hasta un 44 % más baratos que los realizados en centros públicos. Lo sostiene la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) que critica el informe sobre el sector hecho público por el Ministerio de Sanidad. Considera que "es un documento confuso redactado con la única misión de menospreciar el papel esencial de contribución del sector privado".

Con datos del 'Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS)', publicado este martes por el Ministerio de Sanidad, sobre la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos durante las dos últimas décadas, el número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aumentado de 106 en 2011 a 145 en 2023, lo que representa un crecimiento del 36,8 %. Estos centros, considerados de dependencia funcional privada, ya suponen el 30,7 % del total de hospitales del SNS.

El estudio concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser "un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general".

La réplica

ASPE ha respondido al documento. Considera que la sanidad privada es más eficiente a nivel económico. Por poner algunos ejemplos, la patronal indica que una sustitución de cadera concertada en la privada es aproximadamente un 46 % más barata. Además, una prueba PET concertada puede ser hasta un 69 % más barata, y una laparoscopia gástrica restrictiva puede tener un coste hasta un 69 % inferior en la privada.

"Estos datos no son anecdóticos: muestran que la colaboración privada no solo aporta capacidad asistencial, sino eficiencia económica real, permitiendo al SNS ahorrar recursos públicos sin sacrificar atención ni calidad. Si tan nociva es la colaboración de la sanidad privada, cabría preguntarse por qué este Gobierno apostó de forma tan tenaz por la renovación en 2025 del convenio de mutualismo administrativo de Muface, dando continuidad al modelo", asegura ASPE en un comunicado.

Las listas de espera

Otro argumento que esgrime ASPE es que la demora asistencial, sin colaboración, llevaría "al fallo sistémico del SNS". El panorama de las listas de espera en el sistema público "es alarmante", aseguran. Según los datos más recientes, a 30 de junio de 2025 la espera media para una intervención quirúrgica alcanzaba los 118 días. Además, el número de pacientes en lista de espera era de 832.728 personas, con un 19,6 % esperando más de seis meses.

ASPE recuerda que 12,4 millones de españoles tienen contratado un seguro de salud

"En un contexto de una población cada vez más envejecida, aumento de la cronicidad y frecuentación sanitaria en máximos, renunciar a la colaboración de la privada implicaría condenar a una saturación desconocida del sistema público y asumir un riesgo inasumible para la salud pública", indica la patronal. Como dato dicen que 12,4 millones de españoles tienen un seguro de salud. Y añaden: un 70% de los pacientes de la privada son intervenidos en menos de 15 días tras la prescripción, y un 26% en menos de 6 días.

ASPE concluye resaltando que, en el conjunto de España, todas las comunidades y ciudades autónomas mantienen algún tipo de colaboración con la sanidad privada, ya sea mediante conciertos, derivaciones u otros modelos de cooperación. "Esta realidad se extiende a todo el territorio y responde a decisiones adoptadas por gobiernos de todos los partidos, independientemente de su orientación ideológica", finaliza la patronal.