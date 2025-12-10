El agua vuelve a ser protagonista en Córdoba: la Aemet avisa de una semana de frentes y nubes

Desde esta madrugada, el frente que entró ayer por el oeste de la Península se deja notar en Córdoba. La lluvia es protagonista de la jornada en la provincia. Las precipitaciones evolucionarán de débiles a moderadas a lo largo de la jornada, manteniéndose hasta las 21.00 horas, aunque desde las 18.00 horas con pocas probabilidades. La mayor cantidad de agua estaba prevista a primera hora de la mañana de este miércoles.

La lluvia, pese a que dará tregua en la noche y a lo largo del jueves, marcará el resto de la semana, pues se espera que las nubes vuelvan a descargar durante los últimos días de la semana en la provincia, alargándose incluso hasta la semana siguiente.

Por lo demás, este miércoles las temperaturas mínimas suben o permanecen sin cambios, mientras que las máximas bajan de forma notable.

El tiempo en Córdoba. / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 13º; en Lucena, entre 8º y 14º; en Pozoblanco, entre 8º y 11º, y en Priego, entre 6º y 13º.

El tiempo en Córdoba este jueves

El jueves será una excepción. La lluvia hará un alto y, aunque los cielos permanezcan nublados, será un día seco. Eso también conllevará un nuevo descenso de las temperaturas mínimas, aunque las máximas aumentarán. Así, Córdoba se encaminará a un final de la semana que estará pasado por agua, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Evolución del frente este miércoles. / Córdoba

Por tanto, no guarden los paraguas, porque este viernes y este sábado es probable que llueva. Especialmente el viernes, cuando las precipitaciones están prevista durante toda la jornada. Ya el sábado todo parece indicar que se concentrarán en la primera mitad del día. El domingo serán bajas las probabilidades, pero no se descartan. Al igual que el lunes. El martes, siguiendo este pronóstico, las probabilidades suben y se esperan nuevas precipitaciones.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 17º; en Lucena, entre 7º y 17º; en Pozoblanco, entre 4º y 16º, y en Priego, entre 4º y 16º.