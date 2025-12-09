Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 9 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 9 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 08, 13, 29 y 49 y las estrellas 02 y 11.
El código del Millón ha sido el WGF82933.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- La Aemet avisa de lluvia en Córdoba: estos son los tres días de la semana en los que habrá que sacar el paraguas
- Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
- La sonrisa de un semáforo
- Cuatro días de huelga en el SAS en plena ola de virus respiratorios: estos son los servicios mínimos
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba