Un juzgado investiga el brote de peste porcina de Cataluña como delito ecológico

Un juzgado investigará el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en el municipio barcelonés de Cerdanyola del Vallès. Un equipo conjunto entre la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han entregado un atestado en el tribunal de instancia de esta localidad para recibir el amparo judicial que les permita efectuar determinadas diligencias. Tras recibir el informe policial, en tribunal de instancia (órgano judicial colegiado que sustituye a los antiguos juzgados de instrucción) acordó remitir el caso una jueza para que abra por un proceso por un supuesto delito contra el medio ambiente. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la previsión es que la causa sea declarada secreta una vez sea incoada formalmente.

La decisión judicial llega días después de que el Ministerio de Agricultura hiciera público el informe que no descarta que el brote haya salido de un laboratorio. Por eso los agentes se centrarán en indagar en centros de investigación biosanitaria cerca de la zona en la que se detectó el primer caso de un jabalí infectado con PPA hace unas semanas.

Fuentes policiales han explicado a El Periódico de Catalunya que el equipo conjunto se creó hace unos días y que por el momento se ha pedido al juzgado varias diligencias de actuación que se deben de aprobar. Los agentes quieren conocer la actividad en algunos laboratorios además de su sistema de seguridad biológica y sanitaria para determinar si el virus pudo haberse escapado de las instalaciones. También podrían interrogar a algunos directivos y técnicos de estos centros, así como conocer cómo tienen guardadas las muestras y qué hacen para deshacerse de los animales fallecidos en los experimentos. Está previsto que la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Barcelona se haga cargo el asunto.

Colaboración

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha asegurado que el Govern ofrece plena colaboración en esta investigación. “Todo lo que vaya en línea de averiguar contará con nuestra complicidad en el momento que corresponda”, ha dicho Ordeig, que ha pedido prudencia y dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad. "Cuando corresponda responderemos debidamente", ha insistido. "Prudencia, dejemos trabajar a los científicos, cuando haya resultados los comunicaremos", ha recalcado.

La investigación judicial va en paralelo a la auditoría que la Generalitat ha encargado a un grupo de expertos para averiguar si el brote pudo originarse en algunos de los cinco centros de investigación animal situados en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han detectado los jabalíes infectados. El comité, formado por seis personas y trabajará bajo la dirección científica de la doctora Laura Pérez, directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) situado en Valdeolmos, en Madrid, y que es uno de los laboratorios de referencia de la Unión Europea. Junto a ella estarán otros tres expertos independientes y dos del IRTA, uno de los centros que deberá ser inspeccionado.

Esos cinco centros están en el foco de la investigación a raíz de un informe del CISA-INIA que detallaba que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas. Este martes ha celebrado su primera reunión el comité de expertos que deberá determinar qué protocolos de actuación y qué centros de investigación e instalaciones se auditarán para averiguar el origen del brote.