La Aemet avisa de lluvia en Córdoba: estos son los tres días de la semana en los que habrá que sacar el paraguas

La llevada de nuevos frentes desde el Atlántico dejará precipitaciones, desde este martes, en el oeste peninsular. Y sí, también en Córdoba. Según la previsión de la Aemet, alcanzarán a la provincia a partir de mañana, dejando lluvias que evolucionarán de débiles a moderadas y que podrían ser persistentes. Aunque, de momento, este martes postpuente Córdoba ha amanecido con cielos poco nubosos y casi despejados. Los cordobeses, además, notarán que las temperaturas suben hoy.

Este panorama irá cambiando a lo largo de la jornada, porque la nubosidad irá tomando protagonismo a medida que avanza la tarde. Nubes medias y altas que anticipan lo que serán varios días de lluvia. Hasta tres, según la Aemet, pero no seguidos. El primero, ya este miércoles.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 19º; en Lucena, entre 9º y 19º; en Pozoblanco, entre 6º y 17º, y en Priego, entre 6º y 19º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

Este miércoles, los cielos cubiertos dejarán precipitaciones a lo largo de prácticamente toda la jornada. No se descarta que sean localmente persistentes en la mitad norte de la provincia. Lloverá. Y lo hará sin descanso. El pronóstico es el siguiente: las primeras gotas caerán alrededor de las 5.00 horas, cuando el sol aún no raya el día. Esas precipitaciones se mantendrán sin interrupción hasta las 23.00 horas, aunque desde media tarde serán casi anecdóticas.

Un día mojado que estará acompañado de una notable subida de las mínimas y un descenso de las máximas. Como avisó la Aemet hace unos días, será una semana anómala en cuanto a las temperaturas, con un frío menos marcado que el que se llevaba registrando e impropio para la época del año. Se recomienda, eso sí, tener los paraguas a mano pues seguirá lloviendo el viernes y es muy probable que también lo haga el sábado, cuando los nuevos frentes irán esfumándose.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 13º; en Lucena, entre 8º y 14º; en Pozoblanco, entre 7º y 11º, y en Priego, entre 6º y 13º.