Iruña de Oca
Registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Álava
El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente
EP
BILBAO
Un terremoto de magnitud cuatro, con epicentro en Iruña de Oca /Nanclares (Álava), se ha registrado a las 00.10 horas de este lunes y se ha percibido en Vitoria-Gasteiz y en numerosos municipios del territorio, sin que consten daños a personas ni bienes, según ha informado el departamento de Seguridad.
El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente, sobre todo, con los mensajes automáticos enviados por algunos sistemas operativos de algunos móviles.
SOS Deiak ha pedido, tras el terremoto, tranquilidad a la ciudadanía y seguir únicamente la información oficial.
