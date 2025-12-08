Rafael Ruiz: «Trabajamos para que los maestros de Religión vean reconocidos sus derechos»

¿Cuándo tendrán lugar las elecciones sindicales de los maestros de Religión en los centros educativos públicos?

Las elecciones están convocadas para este jueves 11 de diciembre en horario de 9.00 a 14.00 horas en la Subdelegación del Gobierno. Es importante que ese día haya una participación importante. En este sentido, hay que recordar que los votantes tienen derecho a estar tres horas fuera de su centro el día de la votación si este se encuentra en Córdoba capital, un permiso que se amplía a las cinco horas si el colegio está en el resto de la provincia.

¿Cuáles son los principales retos de este colectivo?

El primero es acabar con la alegalidad que supone que los maestros de Religión sean el único colectivo de docentes que, tras casi 40 años de que se produjeran las transferencias educativas a la Junta de Andalucía, siguen dependiendo del Gobierno central y no de la Administración autonómica, lo cual causa muchísimos problemas, pues dependemos de una entidad, en este caso el Ministerio de Educación, pero trabajamos en los centros educativos que son titularidad de la Junta de Andalucía. De este modo, sus superiores (los equipos directivos de los colegios) no pertenecen a la empresa por la que están contratados. Todo un disparate desde el punto de vista legal y, sobre todo, en el día a día de este profesorado. Por eso, lo más urgente es la transmisión de las transferencias ligadas a estos docentes a la Junta de Andalucía. CSIF está trabajando para que este proceso se convierta en una realidad. Para nosotros es fundamental que este profesorado, como cualquier otro trabajador, y especialmente como cualquier otro empleado público (porque los maestros de Religión lo son) tenga un convenio colectivo en el que se especifiquen sus condiciones laborales y salariales. Por este motivo, CSIF se está esforzando para la consecución de este documento. En resumen, nuestro objetivo es que los integrantes de este colectivo docente vean reconocido todos sus derechos laborales y profesionales.

¿Qué ofrece CSIF a los maestros de Religión cordobeses?

CSIF lleva muchos años demostrando su compromiso con el profesorado de Religión con hechos en la negociación permanente con el Ministerio y con la Consejería de Educación. Sin embargo, cuando la vía del diálogo no es suficiente por la insensibilidad laboral de las Administraciones, recurrimos a los medios de comunicación y damos la cara en las calles con movilizaciones a favor de estos docentes. Cuando ya no queda otro camino, acudimos a los tribunales, donde CSIF también ha ido consiguiendo mejoras para este profesorado. Este compromiso es posible, además de por la honestidad de las personas que forman el sindicato, por su independencia ideológica, que lo hace libre de ataduras y prejuicios. Además, CSIF está presente en todas las mesas de negociación, defendiendo a los maestros de Religión y sus intereses. Somos el sindicato que más propuestas concretas ha presentado en los órganos de negociación a favor de estos profesionales a los que mantiene informados permanentemente. Además, nuestra organización hemos ayudado a los maestros de Religión a gestionar permisos, trienios y sexenios, además de que están integrados en grupos de trabajo a nivel provincial, autonómico y nacional. Por todo ello, el próximo 11 de diciembre VOTA CSIF.