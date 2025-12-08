Este es el cambio que llega este año con la Lotería de Navidad y que puede afectar a los premios

Cada año, el 22 de diciembre se repite la misma liturgia. Los bombos dorados empiezan a girar en el Teatro Real de Madrid, una vez se ha comprobado que han entrado todos los números en la rueda, y los niños de San Ildefonso se prestan a desgranar uno a uno las cifras de la suerte en una cuenta atrás hacia los grandes premios de la Lotería de Navidad y, cómo no, El Gordo y sus tan ansiados 400.000 euros al décimo.

Este año, sin embargo, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cuenta con una pequeña novedad que podría afectar a los premios percibidos. Así, se eleva la cuantía de los premios a repartir a 2.772 millones de euros, 70 millones más que el año pasado.

Esto se debe a que se ha incrementado el número de series, que pasa de 193 a 198 (con 100.000 números cada una), poniéndose a la venta 198 millones de décimos.

Uno de los bombos antes del comienzo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid / Eduardo Parra - Europa Press

¿Cuánto se gasta en Lotería de Navidad?

Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), este 2025 los españoles gastarán de media 76,08 euros en comprar décimos de la Lotería de Navidad, frente a los 73,84 euros del año pasado.

Los datos provisionales, a la espera de que se cierren las ventas de décimos el próximo 21 de diciembre, Castilla y León es la comunidad que más juega, con un gasto medio de 121,28 euros. Le siguen Asturias (119,67 euros), La Rioja (113,96 euros), Aragón (102,15 euros), Cantabria (101,98 euros), País Vasco (87,43 euros), Castilla-La Mancha (86,47 euros), Comunidad de Madrid (85,19 euros), Comunidad Valenciana (85,17 euros) y Galicia (83,29 euros).

Décimos de Lotería de Navidad. / Córdoba

Por el contrario, los territorios donde menos se juegan son las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta se estima una inversión media de 17,32 y 19,10 euros, respectivamente, por ciudadano. Les siguen los habitantes de Baleares (42,94 euros), Canarias (47,24 euros), Cataluña (57,06 euros), Navarra (58,62 euros), Andalucía (64,05 euros), Extremadura (70,61 euros) y Región de Murcia (73,24 euros).

Los premios de la Lotería de Navidad 2025

La cuantía de los premios se mantiene como en años anteriores: con un primer, segundo y tercer premio, dos cuartos premios y ocho quintos premios.