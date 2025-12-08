¿Cuántos médicos hay en España?, ¿qué edad tienen?, ¿dónde hay más?: Retrato de los sanitarios que van a la huelga

Médicos de toda España arrancan este martes una huelga de cuatro días consecutivos (en Catalunya será en dos turnos: 9 y 10 de diciembre y 14 y 15 de enero) en protesta por el Estatuto Marco, la ley básica que regula las relaciones laborales de los profesionales, sanitarios y no sanitarios, que trabajan en el Sistema Nacional de Salud. Un documento que han rechazado desde el primer momento porque, entre otras razones, insisten en tener un estatuto propio que recoja los aspectos específicos de la profesión. La Organización Médica Colegial (OMC), que apoya los paros convocados, ha sido la última en retratar al colectivo en el 'Estudio de Demografía Médica 2025'.

Un documento que ofrece una completa radiografía de los facultativos que, además de protagonizar una huelga de calado nacional, se echará a la calle en manifestaciones en distintos puntos de España porque, tal y como han repetido en numerosas ocasiones en los últimos meses y lo han coreado en distintas movilizaciones, el colectivo "se juega su futuro y el de la sanidad pública".

¿Cuántos médicos hay en España?

El informe de la OMC sostiene que, en España, no faltan médicos y lo que se necesita es planificación a medio y largo plazo e incentivos para garantizar la equidad territorial. La primera gran pregunta es cuántos médicos hay. En total, 310.558 colegiados, pero la OMC contabiliza 275.963 en activo. España cuenta con una media de 568 médicos en activo por cada 100.000 habitantes. Entre las comunidades autónomas, Madrid representa la tasa más alta, con 671 por cada 100.000 habitantes.

Los que ejercen en Catalunya, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana suponen el 59,7% de los facultativos colegiados que hay en el país. Esta cifra incluye tanto a los profesionales que ejercen en el sistema sanitario público como aquellos que trabajan en el ámbito privado.

Las provincias con mayor densidad de médicos son Madrid, Barcelona, Bizkaia y Gipuzkoa, y las que presentan menor número por superficie son Zamora, Huesca, Soria, Cuenca y Teruel.

La feminización

Las mujeres representan el 59,3% de los colegiados en activo, tendencia que seguirá aumentando en los próximos años. En las facultades, siete de cada diez estudiantes de Medicina (71%) son mujeres, lo que, señala la OMC, anticipa un cambio estructural en el ejercicio y organización de la profesión. La feminización afecta a todas las especialidades. Análisis Clínicos, Obstetricia y Ginecología, Pediatría y Alergología son las que representan un mayor grado de feminización con porcentajes que superan el 70%.

Si se habla de edad, la media de los médicos colegiados es de 47,5 años. Psiquiatría del Niño y el Adolescente (42); Oncología Médica (42) y Neurocirugía (44) son las especialidades que cuentan con facultativos más jóvenes. Entre las especialidades con médicos más mayores, figura Estomatología (66,43 años) o Medicina Física y del Deporte, con 58.

El mayor envejecimiento de facultativos se observa en Aragón, Asturias y Castilla y León, donde más del 41% de la colegiación tiene 55 años o más, y es donde se prevé un mayor número de jubilaciones en los próximos años. Por el contrario, Madrid, Canarias y el litoral mediterráneo, desde Catalunya hasta Murcia, incluyendo las Islas Baleares, son las comunidades que presentan un porcentaje menor de médicos en activo de más de 55 años.

Se estima que 69.000 médicos se jubilarán entre 2025 y 2035, lo que equivale al 24,9% de la colegiación actual. Las especialidades más afectadas serán Medicina Legal y Forense, Medicina del Trabajo, Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos.

La movilidad

En cuanto a la movilidad geográfica, Catalunya y Madrid son las comunidades más "exportadoras". Aunque son las que, en mayor medida, los médicos que se colegian por primera vez, acaban ejerciendo su actividad posteriormente en otra comunidad. En Catalunya, los médicos que cambian de colegio lo hacen para marcharse principalmente a la Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

En el caso de Madrid, la mitad de los médicos que abandonan la comunidad lo hacen para marcharse a Castilla La Mancha, Andalucía, Castilla y León y a la Comunidad Valenciana. Por el contrario, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Baleares y La Rioja son, proporcionalmente, las mayores receptoras de facultativos de otras comunidades. En general, el mayor porcentaje de movilidad y cambio de Colegio oficial se produce entre los 35 y 54 años.

El informe apunta, finalmente, que España es líder mundial en número de facultades de Medicina que han pasado de 44 a 53 (38 públicas y 15 privadas). Se incrementan un 258% las plazas universitarias en Medicina en universidades privadas frente al 51% de la pública. A pesar del crecimiento, sigue por debajo de la media de la OCDE en graduados: 13,6 por cada 100.000 habitantes frente a 14,5.