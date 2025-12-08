Canarias
Rescatan a dos pescadores, uno en estado crítico, arrastrados por las olas
El golpe de mar se llevó a dos varones, uno de los cuales pudo salir del agua por sus propios medios mientras que el segundo fue hallado tras un amplio dispositivo de búsqueda
Benyara Machinea
Los servicios de emergencias han logrado rescatar en la tarde de este lunes a dos pescadores italianos que fueron arrastrados por un golpe de mar en las piscinas naturales de Los Charcones, al sur de Lanzarote. El primero de ellos, que se vio remolcado por el fuerte oleaje de la zona, pudo salir del agua por sus propios medios, mientras que el segundo, que se encuentra en estado crítico, fue encontrado y puesto a salvo tras un amplio dispositivo de búsqueda.
Los helicópteros MI-21 y el ES 11 del Grupo de Emergencias y Salvamento peinaron el lugar para encontrar a la persona desaparecida, informa La Voz de Lanzarote.
El bañista que logró llegar a tierra firme por su cuenta fue asistido en el lugar por el personal del Servicio de Urgencias Canario y presentaba hipotermia y heridas de diversa consideración.
