EL TIEMPO
¿Adiós al frío en Córdoba? La Aemet avisa de un repunte de las temperaturas con marcas de inicio de primavera
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Nuevo giro en la previsión meteorológica en Córdoba. Las mínimas seguirán siendo gélidas a primeras horas de la mañana –con una mínima de 3,7º en el Aeropuerto de Córdoba-, pero los termómetros repuntarán a mediodía dejando temperaturas suaves que acompañarán los paseos con el abrigo en el brazo y el ‘terraceo’ al sol en esta jornada festiva del Día de la Inmaculada.
Para este lunes, 8 de diciembre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas con pocos cambios, con una ligera subida de las máximas. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 18º; en Lucena, entre 6º y 17º; en Pozoblanco, entre 4º y 16º, y en Priego, entre 3º y 17º.
El tiempo en Córdoba este martes
Un panorama similar se espera para la vuelta a la rutina este martes 9 de diciembre. La Aemet apunta a cielos poco nubosos o despejados con brumas matinales al norte de la provincia; aumentando a nubosos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 19º; en Lucena, entre 9º y 19º; en Pozoblanco, entre 5º y 18º, y en Priego, entre 7º y 19º.
¿Vuelven las lluvias a Córdoba?
El tiempo estable del lunes y martes cambiará a partir del miércoles 10 de diciembre, cuando se espera que la lluvia vuelva a hacer acto de presencia en la provincia con chubascos en el primer tramo de la jornada y la presencia de cielos muy nubosos.
Tras un breve respiro en la jornada del jueves, se espera que los chubascos regresen con intensidad el viernes 12 de diciembre y se prolonguen al sábado 13, con intervalos nubosos y lluvia escasas.
Con la excepción del miércoles y viernes, en el que la máxima experimentará un retroceso, se espera que las temperaturas se mantengan en valores similares durante toda la semana.
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- La Córdoba jaenera de Oriente': el pueblo cordobés que nació entre dos provincias
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- Último plazo: más de 50.000 viviendas deberán tener la ‘ITV’ a finales de 2026
- Córdoba: más de 30 años de espera y sin autovía a la vista
- El patio-jardín de la casa familiar de Julio Romero de Torres en Córdoba reabre en Navidad con entrada gratuita
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Leganés y el Córdoba CF
- El Colegio Trinitarios de Córdoba invita a conocer el interior de 'La Casa de los Reyes Magos'
- Decálogo del 'mal turista': consejos para pasar un puente de diciembre memorable en Córdoba