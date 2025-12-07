Córdoba, bajo un manto de niebla: ¿saldrá esta tarde el sol o volverán las lluvias?

Un manto de densa niebla cubre Córdoba y hace difícil saber el tiempo que hará en las próximas horas, cuando el velo se levante y descubra el cielo que verdaderamente gravita sobre la ciudad. A tenor de lo previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hay serias posibilidades de que podamos disfrutar de un final de puente de la Constitución agradable, con temperaturas mínimas asequibles, máximas que calentarán en las terrazas y los parques por la tarde, y poca probabilidad de lluvias.

¿Quiere decir eso que tendremos un fuerte sol que permita no solo hacer planes en familia y amigos, sino también aprovechar para poner la colada y llenar las azoteas de ropa para secar? No sabemos, de momento, si el aumento térmico y la ausencia de nubosidad darán para tanto. En todo caso, la dinámica de los últimos días se mantiene: iremos progresivamente a un escenario de más sol, menos nubes y, cuando la niebla lo permita, temperaturas que se alejarán del frío de finales de noviembre.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

En todo caso, centrándonos en el pronóstico para hoy domingo, 7 de diciembre, la Aemet espera cielos nubosos con nubes bajas, brumas matinales y bancos de niebla, tendiendo a quedar poco nubosos por la tarde. Temperaturas en ligero descenso o máximas sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 18º; en Lucena, entre 7º y 16º; en Pozoblanco, entre 5º y 15º, y en Priego, entre 4º y 16º.

Previsión por horas del tiempo en Córdoba hoy domingo, 7 de diciembre. / Aemet

El tiempo en Córdoba este lunes

Este lunes, 8 de diciembre, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 17º; en Lucena, entre 6º y 17º; en Pozoblanco, entre 1º y 16º, y en Priego, entre 2º y 17º.

Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia: