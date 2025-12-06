Córdoba amanece bajo la niebla: el pronóstico de la Aemet, muy abierto para comenzar el puente de la Constitución

Una densa niebla cubre como un manto la ciudad de Córdoba en las primeras horas del puente festivo de la Constitución. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es variable, se encuentra muy abierto, en el inicio del primero de los días de asuetos y festivos que disfrutarán los cordobeses. Unas fechas para hacer escapadas, viajes familiares o con amigos, en las que la previsión meteorológica es clave.

De momento, de lo que sí podemos hablar es de un importante aumento de las temperaturas, ya que esta pasada madrugada el termómetro no ha bajado de los 12º en la estación que la Aemet tiene en el aeropuerto de Córdoba. Esta cifra contrasta con los 8 grados del viernes, los 1,5º del jueves y los 4,1º del miércoles.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

¿Seguiremos con esta tregua en el frío, disfrutando de mínimas apacibles, sin necesidad de encender las estufas, braseros y calefactores al máximo de potencia? ¿O viviremos un nuevo descenso térmico, tal vez acompañado de lluvias, como previo del Día de la Inmaculada? Un simple visionado al tiempo previsto los próximos días permite destacar esa variabilidad atmosférica. Tendremos horas con sol, otras con cielos muy encapotados, posibilidad de lluvias en casi todos los días de la próxima semana y temperaturas, también, con un importante rango de amplitud.

De momento, centrándonos en el pronóstico del tiempo para hoy sábado, 6 de diciembre, la Aemet espera cielos muy nubosos, con nubes bajas que pueden ir acompañadas de lloviznas ocasionales. Brumas matinales, sin descartar nieblas. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 17º; en Lucena, entre 9º y 17º; en Pozoblanco, entre 7º y 16º, y en Priego, entre 6º y 16º.

El tiempo en Córdoba este domingo

Este domingo, 7 de diciembre, la Aemet espera cielos nubosos, con nubes bajas y brumas matinales, tendiendo a abrirse claros por la tarde. Temperaturas en ligero descenso o máximas sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 17º; en Lucena, entre 7º y 16º; en Pozoblanco, entre 5º y 15º, y en Priego, entre 5º y 15º.

Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia: