El CEO de Ribera Salud dice que los audios del Hospital de Torrejón están "editados" y "fuera de contexto" sin "contenido íntegro"

El consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, ha defendido que los audios difundidos esta semana sobre la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz —en los que supuestamente instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables— son fragmentos "cortados y editados", presentados "fuera de contexto" y sin reflejar el "contenido íntegro" de la reunión.

"Tras haber escuchado el audio íntegro, he podido comprobar que el audio publicado ha sido editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo, con el fin de pretender tergiversar el fondo de los mensajes que se dieron en esa reunión de trabajo entre managers de la empresa", ha señalado Gallart en un comunicado.

El exdirectivo, tras su renuncia el pasado jueves como gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz, ha difundido un nuevo audio de 4 minutos y 20 segundos que, según asegura, corresponde a la grabación completa del encuentro. Añade que incluirá "nuevos extractos" que "serán respaldados por un acta notarial" para certificar "que todas esas frases forman parte del audio íntegro". "Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión", ha apuntado.

30/04/2020 Fachada del Hospital Universitario de Torrejón SALUD DAVID DE LORO / DAVID DE LORO / Europa Press

Gallart sostiene que puede "defenderse" ahora de las "acusaciones falsas" gracias a una copia de la grabación total, de 1 hora y 21 minutos, que le ha facilitado una empleada del centro sanitario que, afirma, fue "obligada" a grabar la reunión.

En uno de los nuevos fragmentos difundidos por el propio CEO del grupo sanitario Ribera se le escucha afirmar: "Estamos dispuestos a quedarnos en el proyecto, aunque la rentabilidad que vayamos a tener de aquí a futuro sea cero. ¿Vale? Siempre, desde luego, tendremos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva".

Dimisión y auditoría en marcha

En este sentido, la controversia llevó a Gallart a presentar su dimisión como responsable de la gestión del Hospital de Torrejón. Ribera Salud explicó que su salida busca "garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo". Tras la difusión de los audios, la compañía ha anunciado una auditoría "en profundidad".

El ya exgestor del hospital ha defendido los resultados del centro, que considera "uno de los mejores de la red asistencial pública de la Comunidad de Madrid", y ha subrayado que las auditorías internas "no han detectado ninguna irregularidad". También ha lamentado las críticas recibidas: "No pretendo ganar ninguna batalla mediática (...) Nunca trabajaría en una empresa que no tuviera unos valores morales y éticos estrictos", ha afirmado.

La polémica tensiona la Asamblea de Madrid

El caso ha marcado el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026, celebrado este jueves en la Asamblea. Aunque el rechazo a las enmiendas era previsible por la mayoría absoluta del PP, la polémica por los audios centró gran parte de la sesión. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, comparó los audios con los del caso Koldo y señaló: "En el audio de Ribera Salud el señor que hablaba no ha sido elegido ni por la presidenta de la Comunidad de Madrid ni por ningún miembro de este gobierno".

Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al Gobierno central de intentar "tapar sus problemas de corrupción y de mala gestión" alimentando la controversia por las grabaciones. A su llegada al acto institucional del Día de la Constitución, Ayuso ha asegurado que la Moncloa busca "exagerar y crear escándalos de cualquier cosa" vinculada a comunidades gobernadas por el PP.