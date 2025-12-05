¿Un puente de la Constitución en Córdoba pasado por agua? Este es el pronóstico de la Aemet

Muchos son los cordobeses que miran al cielo -y a su aplicación del tiempo preferida en su smartphone- para saber qué tiempo hará en el puente de la Constitución. Unos días que podríamos denominar, en realidad, 'súper-acueducto', ya que aquellos que puedan escaparse del trabajo o de los estudios al mediodía dispondrán de toda la tarde del viernes, que se suma al sábado (Día de la Constitución), al domingo (no laborable) y al lunes (Día de la Inmaculada).

La cuestión es: ¿lloverá en el puente?, ¿bajarán las temperaturas?, ¿nevará en cotas medias o altas, tipo Sierra Nevad?, ¿o bien hará algo más de calor y el sol hará su aparición para acompañar con su calor al terraceo de aquellos que prefieran quedarse en la ciudad? Vayamos por partes. En lo que va de jornada, la lluvia ha hecho acto de presencia, con 1,7 litros por metro cuadrado según la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto de Córdoba. Las nubes, acompañadas por momentos de niebla, seguirán tanto hoy viernes, 5 de diciembre, como mañana sábado. Los días con más presencia de sol serán el domingo y el lunes, aunque la probabilidad de precipitaciones no terminará de abandonar Córdoba y provincia casi en ningún momento.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

No obstante, centrándonos en el pronóstico de las próximas horas, tendremos cielos muy nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones débiles ocasionales, más intensas y probables en el tercio sur de la provincia. Nubes bajas y brumas. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 15º; en Lucena, entre 8º y 14º; en Pozoblanco, entre 5º y 14º, y en Priego, entre 4º y 13º.

El tiempo en Córdoba este sábado

Este sábado, 6 de diciembre, la Aemet espera cielos muy nubosos, con nubes bajas que pueden ir acompañadas de lloviznas ocasionales. Brumas matinales, sin descartar nieblas. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 19º; en Lucena, entre 9º y 17º; en Pozoblanco, entre 9º y 16º, y en Priego, entre 7º y 16º.

Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia: