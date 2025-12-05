Carreteras
El puente arranca sin fallecidos y con tráfico complicado por varios accidentes
La DGT prevé 5,7 millones de viajes por carretera durante este puente de la Constitución
EFE
Varios accidentes de tráfico complican la circulación en las primeras horas de la operación salida de este puente de la Constitución, en el que se prevén 5,7 millones de viajes por carretera, y que no ha registrado ningún siniestro mortal en las primeras horas.
Según ha informado la Dirección General de Tráfico este viernes, a las 20:00 horas se circula con mucha dificultad en Madrid, Toledo, Barcelona, Valencia, Murcia, Cuenca debido a varios accidentes que, además, mantienen dos vías cortadas: en Málaga, la A-45 a su paso por Antequera dirección Córdoba, y en Granada, la A-92 en Huétor Tájar hacia la capital granadina.
En Castilla-La Mancha, varios siniestros dificultan los desplazamientos en Toledo, en la A-5, en Valmojado hacia Talavera de la Reina, y en la provincia de Cuenca, en la A-3, en Villares del Saz, dirección Valencia.
Además, en estas primeras horas de operación salida del puente otros dos accidentes dificultan el tráfico en Barcelona, en la C-58, a la altura de Ripollés y de Sant Quirze del Vallès.
Dos siniestros más complican la circulación en la A-7, en Valencia, a su paso por las localidades de Rafelbuñol y Picassent, ambos en dirección a Alicante, y en Murcia, a la altura de Alhama de Murcia hacia Almería.
Al margen de estos accidentes, siguen los atascos en las salidas y entradas de las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Málaga, por lo que la DGT insiste en conducir con mucha precaución a lo largo de toda la jornada.
Para este operativo del puente, Tráfico cuenta con la máxima disponibilidad, tanto de sus medios humanos como técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras) para controlar el respeto a las normas de tráfico.
La DGT prevé que los mayores incrementos de circulación se produzcan tanto la tarde de este viernes, especialmente entre las 17 y las 22 horas, como en la mañana del sábado 6, día de la Constitución, entre las 10 y las 14.
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- ¿Pisos nuevos junto al Reina Sofía de Córdoba? Retoman la obra de un residencial tras una década de abandono
- Nuevo paso para el futuro barrio de Córdoba que se ubicará junto al antiguo Urende
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza en Palma del Río: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura
- Córdoba abrirá este jueves la doble exposición sobre la infancia y adolescencia del Antiguo Egipto
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- Vimcorsa sorteará a partir de 2026 cerca de 1.000 viviendas de VPO