Sanidad pública
Dimite el CEO de Ribera tras la filtración de audios que piden aumentar las listas de espera en un hospital de Madrid
EFE
El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, ha dimitido de su cargo de gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz tras la publicación de unos audios en los que pedía aumentar las listas de espera de este hospital público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa.
Ribera ha señalado en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital torrejonero se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".
Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".
Tras la publicación de los audios de Gallart, la izquierda madrileña y estatal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, a la cabeza, han criticado el modelo de sanidad impulsado por el PP y que mantiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en algunos hospitales de la capital.
El grupo Ribera, por su parte, ha subrayado que "mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible".
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- India Martínez entrega a Córdoba 'su mejor regalo' en el encendido del alumbrado navideño
- El restaurante de Córdoba que presume de raciones gigantes: “La comida es de mucha cantidad”
- Emacsa inicia las obras de mejora y naturalización de las fuentes del Jardín de los Poetas de Córdoba
- Córdoba amanece mojada a la espera de un segundo del tren de borrascas: esta es la previsión de la Aemet
- La Junta plantea que el cercanías pare en todos los municipios entre Posadas y Villa del Río