Córdoba se prepara para el puente con nubes, niebla y ¿lluvia?: esto es lo que dice la Aemet

Los cielos cubiertos y la niebla hacen que Córdoba se acerque al puente de la Constitución sin apartar la vista del cielo. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada de hoy será seca pero mañana podrían volver las precipitaciones. Las temperaturas se sitúan con pocos cambios y la probabilidad de lluvia es leve: de entre el 15 y el 20% hasta la tarde. Mañana, sin embargo, el porcentaje se eleva al 75% desde primera hora de la mañana.

¿Nieve a la vista?

Pese a la estabilidad en la capital, en la provincia podrían llegar los primeros copos de nieve, en una cota de 1500 metros en algunos puntos de la provincia. En concreto, la predicción meteorológica de la Aemet para este jueves es de cielos muy nubosos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos moderados de componente oeste.

El tiempo el jueves 4 de diciembre. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 15º; en Lucena, entre 4º y 13º; en Pozoblanco, entre 4º y 13º, y en Priego, entre 1º y 11º.

El tiempo en Córdoba este viernes

La predicción de mañana, cuando podría volver la lluvia a Córdoba, es de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones en general débiles, más probables al norte de la provincia. Temperaturas con ligeros cambios, localmente máximas en descenso. Vientos en general flojos de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 16º; en Lucena, entre 4º y 13º; en Pozoblanco, entre 4º y 13º, y en Priego, entre 1º y 11º.

