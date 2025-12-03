Córdoba amanece mojada a la espera de un segundo del tren de borrascas: esta es la previsión de la Aemet

El paraguas deberá permanecer a la vista en una semana marcada por la inestabilidad atmosférica. La lluvia respetó el encendido del alumbrado pero volvió durante la madrugada, dejando cinco litros por metro cuadrado en Córdoba capital, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, el día de hoy será previsiblemente seco antes de la llegada de un nuevo tren de borrascas mañana y el viernes. Para el fin de semana, sin embargo, la probabilidad de lluvia es baja porque lo que se podrá disfrutar del puente sin mojarse.

Por otra parte, las temperaturas sí se mantiene estables en la capital, con 4 grados de mínima y 15 de máxima. En la provincia, la Aemet prevé para hoy cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, tendiendo a quedar cielos poco nubosos durante la tarde. Además, la predicción incluye cota de nieve alrededor de los 1200 metros en algunos puntos y temperaturas sin cambios o en descenso produciéndose las mínimas al final del día. Los vientos serán flojos a moderados del oeste o noroeste, amainando durante la tarde.

El tiempo en Córdoba este miércoles. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 15º; en Lucena, entre 4º y 10º; en Pozoblanco, entre 4º y 10º, y en Priego, entre 1º y 9º.

El tiempo en Córdoba este jueves

Mañana, sin embargo, el día estará marcado de nuevo por la lluvia. El pronóstico de la Aemet para la provincia es de cielos muy nubosos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas. Las temperaturas mínimas permanecerán con pocos cambios y las máximas en ascenso, localmente sin cambios. Los vientos serán moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 16º; en Lucena, entre 4º y 13º; en Pozoblanco, entre 4º y 13º, y en Priego, entre 1º y 11º.

