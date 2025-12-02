¿Respetará la lluvia el encendido del alumbrado de Navidad en Córdoba? Atento, esto es lo que dice la Aemet

Las miradas en la capital están puestas en el cielo. Este martes, que se espera de precipitaciones, Córdoba enciende su alumbrado de Navidad. ¿Respetará la lluvia uno de los momentos más esperados de las fiestas navideñas? Pues atento, porque esto es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Córdoba ha amanecido este martes con cielos nubosos, que irán cubriéndose cada vez más a medida que avance la jornada. Las primeras lluvias del tren de borrascas que marcará la semana tendrán lugar en los primeros compases del día. Se prevé que sean débiles y que empiecen alrededor de las 10.00 horas. Según el pronóstico de la Aemet, hasta las 13.00 horas las nubes descargarán sobre Córdoba. Todo ello con las temperaturas mínimas en ligero ascenso, pero con las máximas en claro descenso. Las diferencia en los termómetros respecto al día de ayer es mínima. Por lo tanto, Córdoba no solo se enfría, sino que también se moja estos días.

Mapa de lluvias en Córdoba este martes. / Córdoba

El encendido del alumbrado tendrá lugar a las 18.30 horas. Para entonces, se prevé que los cielos permanezcan nublados, pero no que llueva. Todo parece indicar que las precipitaciones respetarán los actos que dan inicio a la Navidad en Córdoba de forma oficial. Y no volverán a tener protagonismo hasta la madrugada de este miércoles. Pasada la medianoche, hasta las 3.00 horas, se espera más agua y tormentas. Estas nuevas precipitaciones vendrán a incrementar las cifras de agua acumuladas ya en el mes de noviembre, cuando se recogieron hasta 150 litros.

El tiempo en Córdoba este martes. / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 16º; en Lucena, entre 5º y 12º; en Pozoblanco, entre 4º y 12º, y en Priego, entre 3º y 11º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

La semana estará marcada por esas lluvias y esas posibles heladas que ya se vienen experimentando. De hecho, ambas circunstancias harán que este miércoles la cota de nieve baje a los 1.200 metros en la provincia. La inestabilidad meteorológica impide asegurar qué días lloverá. La probabilidad varía mucho de un día a otro. Este miércoles, las lluvias marcarán la madrugada, pero el resto del día será seco. No así el jueves, cuando podría llover a lo largo de toda la jornada, con especial incidencia en la primera mitad del día. Y el viernes todo lo contrario: la Aemet da más probabilidades a las precipitaciones por la tarde.

Para el fin de semana, el tren de borrascas dará sus últimos coletazos y las probabilidades de lluvia serán más bien escasas. Por lo demás, este miércoles las temperaturas no cambiarán y, de hacerlo, será a la baja, al final del día. El viento, además, soplará moderadamente, amainando por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 15º; en Lucena, entre 4º y 10º; en Pozoblanco, entre 4º y 10º, y en Priego, entre 1º y 9º.

