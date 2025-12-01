La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: "Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros"

"Si quieres un oficial de primera bueno hay que pagarle no menos de 2.500 euros, con sus vacaciones y todo. Y no les digas nada por que se van a otro sitio mañana",explica Rafa Llorens, de Cocina y Reformas Valencia, sobre la falta de mano de obra especializada en el sector de la construcción, que ha provocado que se retrasen los plazos de reformas en casas y también que no aumente al ritmo que se necesita la construcción de viviendas nuevas [hacen falta 700.000 para paliar el déficit, según el Banco de España].

Carpinteros, electricistas, fontaneros, encofradores y chapadores, entre otros especialistas, se han convertido en los trabajadores más codiciados y mejor pagados del sector. "No se valora suficientemente la mano de obra y es que no hay albañiles; menos ayudantes, los peones, falta de todo en cuanto buscas un especialista", razona Borja, de la empresa de reformas H2T.

"Hay empresas que no aceptan más obras porque no pueden, no tienen suficiente gente" Mariano Sanz — Secretario general de la patronal de la construcción Andimac

"No hay formación tampoco. Si en unos años no lo impulsan desde la Formación Profesional, esto va a ser una sangría. Los maestros se van jubilando, y no hay aprendices. Están llegando personas de fuera, pero que no tienen formación. Tendríamos que hacer una selección en origen como hacía Alemania en su tiempo", tercia Juan Carlos Sánchez, oficial de albañilería y que tiene su propia empresa de reformas en Madrid.

Según un informe de Andimac, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción, la falta de mano de obra cualificada está condicionando la capacidad de crecimiento del sector. Y es que la edad media de los trabajadores es cada vez más alta -alcanzará los 45 años a finales de este 2025-, y el 20,1% de los ocupados ya tenía más de 55 años en 2023, lo que refleja la ausencia de relevo generacional.

La edad media de los trabajadores es cada vez más alta y alcanzará los 45 años a finales de 2025, según la patronal

"Hay empresas que no aceptan más obras porque no pueden, no tienen suficiente gente", argumenta a EL PERIÓDICO Mariano Sanz, secretario general de de la Confederación Nacional de la Construcción, que lamenta la falta de relevo en un sector "maravilloso" que "en cuanto se prueba, la gente no lo deja": "Debemos ser uno de los sectores con menos absentismo que hay".

La patronal estima que se necesitarían 700.000 albañiles más

Si en 2008, antes de que explotara la burbuja, había 2.450.000 albañiles dados de alta, al año siguiente se redujo la cifra a la mitad. Hoy no llegan al millón y medio. "En la actualidad tenemos 270.000 más que en 2009, pero nos siguen faltando cerca de 700.000 para ejecutar todo el trabajo que se podría por hacer, sobre todo el plan de recuperación de los fondos Next Generation", estima Sanz, que cree que hay varios muros que superar para salir de esta situación, como agilizar la puesta en marcha de proyectos de viviendas ralentizados por problemas administrativos y burocráticos derivados, principalmente, de la Ley del Suelo.

La crisis del ladrillo "expulsó a mucha gente del sector"

Según el secretario general de la patronal, la falta de personal en la construcción debe mucho al pinchazo de la burbuja, que "expulsó a mucha gente a otro sector, a la industria, a la ganadería..., y ya no van a volver, le han cogido manía al sector". "Tuvo también influencia en negocios familiares. Viendo que no había perspectiva muchos trabajadores prefirieron que sus hijos fueran a la universidad, lo que hizo que la empresa no tuviera continuidad cuando ellos se jubilaron", aprecia.

Dos mujeres aprendiendo el oficio de peón de albañil, que ahora mismo tiene un déficit de 700.000 trabajadores. / Marta Perez

La carestía de especialistas provoca que se extiendan las chapuzas por todo el país. "Cada vez ves más estafas, obras abandonadas, se mete gente que no sabe y claro... yo creo que al final quedará todo en manos de multinacionales y fondos de inversión como en Inglaterra. La figura del autónomo tiende a desaparecer porque estamos muy castigados fiscalmente", apunta Sánchez, oficial de albañilería, que ni de lejos quieren que sus hijos sigan con el negocio.

"Las generaciones jóvenes no quieren trabajar en esto y es normal. Es muy duro, son jornadas de diez horas mínimo. Yo personalmente llevo seis años sin vacaciones", lamenta resignado.

"Hay que superar esa imagen del pañuelo en la cabeza, de estar sucios todo el día, recuperar el prestigio. Somos trabajadores que levantamos edificios, que construimos carreteras..."

Pese a todo ello, se empiezan a ver brotes verdes, como que se hayan incorporado a la construcción "45.000 personas más en los últimos trimestres", según el secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción, que cree que hay que seguir insistiendo en la formación es fundamental. "En la Formación Profesional hay muy pocos alumnos, tenemos que superar esa imagen del pañuelo en la cabeza, de estar sucios todo el día, recuperar el prestigio. Somos trabajadores que levantamos edificios donde no los hay, que hacemos carreteras...".

La patronal negocia con el Ministerio de Inmigración que migrantes pudieran obtener papeles tras un curso de formación y un compromiso de trabajar en la construcción

En centros como el Centre Formatiu Gremial de Catalunya ya se ofrecen cursos 100% subvencionados sobre construcción, proyectos de edificaciones y cómo manejar software de construcción.

Desde la patronal reclaman recuperar la figura del aprendiz, de modo que los estudiantes de entre 16 y 18 años puedan realizar prácticas a pie de obra, al igual que ocurre en otros sectores económicos.

Sobre la posibilidad de que vengan a España trabajadores especializados de otros países, explica que existen convenios activos con Chile y Perú, y apunta que están negociando con el Ministerio de Inmigración la posibilidad de que se contemple el "arraigo por formación" para que personas que están en España de forma alegal pudieran obtener papeles tras un curso de formación y un compromiso de trabajar en la construcción. "Es algo que no estaría muy lejano en el tiempo y luego el siguiente paso sería ir a buscar en origen".