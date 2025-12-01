Heladas en Córdoba y nuevas precipitaciones a la vista: estos son los días de lluvia previstos

Las temperaturas siguen bajando en Córdoba, que ya roza los 3 grados en las mínimas y registra heladas. Este lunes, la provincia comienza una nueva semana en la que se enfría más. Los cielos se mantendrán este lunes pocos nubosos, con algunas brumas a primera hora y sin descartar bancos de niebla en la Subbética. Las nubes tenderán a ser altas por la tarde. Un día seco de invierno que será un paréntesis a las lluvias, porque la semana se prevé pasada por agua.

No será este lunes, pero sí durante los días venideros cuando el agua vuelva a hacer acto de presencia en la provincia de Córdoba. Lluvias que, durante estos primeros días de diciembre, seguirán llenando los embalses. Córdoba despidió noviembre con 150 litros acumulados. ¿Y a qué días hay que prestar atención? Desde mañana, martes, todos los días hay probabiliades de precipitaciones, aunque en unos más que en otros. Por seguras se dan prácticamente las lluvias de mañana.

El tiempo en Córdoba este lunes. / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 16º; en Lucena, entre 4º y 15º; en Pozoblanco, entre 1º y 14º, y en Priego, entre 0º y 14º.

El tiempo en Córdoba este martes

Este martes, Córdoba amanecerá con cielos cubiertos que dejarán precipitaciones a lo largo de la semana. Las lluvias evolucionarán de débiles a moderadas. Es el día de mayor probabilidad de lluvia, aunque el miércoles hay un 90% de que las nubes vuelvan a descargar. En este caso, de forma débil. Especial atención merecen el jueves por la tarde y el sábado, cuando los porcentajes se sitúan en un 75% y un 60%, respectivamente.

En cuanto a los termómetros, la lluvia apenas modificará las previsiones. Las mínimas subirán levemente y las máximas descenderán, por lo que Córdoba se mojará y se helará esta semana.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 14º; en Lucena, entre 5º y 12º; en Pozoblanco, entre 4º y 11º, y en Priego, entre 2º y 11º.

