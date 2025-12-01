El tiempo
Heladas en Córdoba y nuevas precipitaciones a la vista: estos son los días de lluvia previstos
Las mínimas siguen cayendo en la provincia en una semana que se prevé pasada por agua
Las temperaturas siguen bajando en Córdoba, que ya roza los 3 grados en las mínimas y registra heladas. Este lunes, la provincia comienza una nueva semana en la que se enfría más. Los cielos se mantendrán este lunes pocos nubosos, con algunas brumas a primera hora y sin descartar bancos de niebla en la Subbética. Las nubes tenderán a ser altas por la tarde. Un día seco de invierno que será un paréntesis a las lluvias, porque la semana se prevé pasada por agua.
No será este lunes, pero sí durante los días venideros cuando el agua vuelva a hacer acto de presencia en la provincia de Córdoba. Lluvias que, durante estos primeros días de diciembre, seguirán llenando los embalses. Córdoba despidió noviembre con 150 litros acumulados. ¿Y a qué días hay que prestar atención? Desde mañana, martes, todos los días hay probabiliades de precipitaciones, aunque en unos más que en otros. Por seguras se dan prácticamente las lluvias de mañana.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 16º; en Lucena, entre 4º y 15º; en Pozoblanco, entre 1º y 14º, y en Priego, entre 0º y 14º.
El tiempo en Córdoba este martes
Este martes, Córdoba amanecerá con cielos cubiertos que dejarán precipitaciones a lo largo de la semana. Las lluvias evolucionarán de débiles a moderadas. Es el día de mayor probabilidad de lluvia, aunque el miércoles hay un 90% de que las nubes vuelvan a descargar. En este caso, de forma débil. Especial atención merecen el jueves por la tarde y el sábado, cuando los porcentajes se sitúan en un 75% y un 60%, respectivamente.
En cuanto a los termómetros, la lluvia apenas modificará las previsiones. Las mínimas subirán levemente y las máximas descenderán, por lo que Córdoba se mojará y se helará esta semana.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 14º; en Lucena, entre 5º y 12º; en Pozoblanco, entre 4º y 11º, y en Priego, entre 2º y 11º.
Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia:
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- Así te hemos contado la victoria de Houssame Benabbou y Fátima Ouhaddou en la Media Maratón de Córdoba 2025
- Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- El Colegio de la Abogacía de Córdoba rinde homenaje a sus colegiados más veteranos
- Media Maratón de Córdoba: estos son todos los cortes de tráfico previstos este domingo
- La Media Maratón de Córdoba vuelve con la amenaza de la lluvia para los 7.162 atletas que recogen su dorsal