Domingo de chaquetón y paraguas en Córdoba: la Aemet prevé tormentas, máximas en descenso… y hasta granizo

Domingo, última día de noviembre marcado por la Media Maratón de Córdoba... y por el tiempo. La jornada dominical no invitará demasiado a salir de casa, sino más bien lo contrario: buscar el brasero y descansar antes del siempre frenético mes de diciembre. Y es que para hoy la previsión de la Aemet es clara, aquellos que se atrevan a salir deberán coger el chaquetón y el paraguas. La mínima de hoy, ha escalado hasta los 6 grados (registrados a las 4.40 horas), sin embargo, la máxima se quedará en los 13. Por otro lado, se esperan precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas durante toda la jornada, especialmente durante la mañana.

Para este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo pequeño, abriéndose claros al final de la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Vientos flojos variables aumentando a moderados de componente norte, con intervalos moderados por la tarde.

El tiempo en Córdoba este domingo. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 13º; en Lucena, entre 5º y 12º; en Pozoblanco, entre 4º y 11º, y en Priego, entre 1º y 10º.

El tiempo en Córdoba este lunes

Para este inicio de semana y de mes, el pronóstico de la Aemet prevé cielos en general poco nubosos. Brumas matinales, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio del nordeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 17º; en Lucena, entre 4º y 15º; en Pozoblanco, entre 1º y 14º, y en Priego, entre 1º y 14º.

Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia: