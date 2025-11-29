El tiempo
La Aemet lo tiene claro: las temperaturas seguirán bajando en Córdoba antes de la llegada del tren de borrascas
La capital cordobesa llega a los 1,3 grados, una temperatura ligeramente más baja que la registrada ayer
Habrá que seguir retando al frío una mañana más. Los termómetros no dejan de bajar y Córdoba afronta este sábado una nueva jornada con mínimas de hasta dos grados. Lo hace justo antes de un leve repunte para mañana domingo, aunque eso sí, este vendrá acompañado de precipitaciones en el llamado tren de borrascas que marcará la próxima semana. La temperatura más baja registrada hoy por la Aemet en la capital ha sido de 1,3 grados. A lo largo del día se esperan máximas de hasta 17 grados.
Para este sábado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos, aumentando a nubosos de nubes altas a partir de mediodía y sin descartar precipitaciones débiles en Sierra Morena al final del día. Brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas sufren pocos cambios aunque con las mínimas en ligero descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste durante las horas centrales del día.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 16º; en Lucena, entre 5º y 15º; en Pozoblanco, entre 2º y 14º, y en Priego, entre 3º y 14º.
El tiempo en Córdoba este domingo
Para este domingo, 30 de noviembre, el pronóstico de la Aemet prevé cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles, tendiendo a abrirse claros al final de la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso generalizado, localmente sin cambios. Vientos flojos variables, girando a componente norte y ocasionalmente moderados por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 16º; en Lucena, entre 6º y 12º; en Pozoblanco, entre 3º y 11º, y en Priego, entre 2º y 11º.
