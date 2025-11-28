Los termómetros de Córdoba, cuesta abajo y sin frenos: esta es la mínima registrada esta madrugada por la Aemet

Se avecina un fin de semana de casa, manta calefacción o mucho abrigo para los más callejeros. El frío no se va y los termómetros de Córdoba van cuesta abajo y sin frenos, al menos hasta mañana. El observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el aeropuerto cordobés ha registrado una mínima de 1,4 grados esta noche. La ciudad vivirá nuevamente una jornada gélida, aunque mañana bajarán aún más las temperaturas, especialmente las mínimas, sin lluvia a la vista. El domingo el pronóstico da un giro, con un leve ascenso del mercurio que podría estar acompañado de los algunos chubascos y tormentas.

En algunos puntos de la provincia el frío es aún más pronunciado. En concreto, la Aemet prevé para hoy en todo el territorio cordobés cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas se sitúan en ligero ascenso y los vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba este viernes. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 17º; en Lucena, entre 5º y 15º; en Pozoblanco, entre 2º y 14º, y en Priego, entre 2º y 14º.

El tiempo en Córdoba este sábado

Para este sábado, 29 de noviembre, el pronóstico de la Aemet prevé intervalos de cielos nubosos, de nubes medias y altas. Las temperaturas permanecen con pocos cambios. Asimismo, los vientos soplarán flojos variables, pasando a componente oeste a lo largo del día.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 17º; en Lucena, entre 5º y 14º; en Pozoblanco, entre 2º y 14º, y en Priego, entre 3º y 14º.

