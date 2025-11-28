Richard Gere en Murcia: "En sanidad deberíamos aprender mucho de España"

"Europa da por sentado este modelo de sanidad pública, pero nosotros (EE UU) tenemos mucho que aprender de Europa. Si tuviéramos un presidente diferente, debería aprender de España. No es solo la estructura del sistema en sí sino la relación del personal con los pacientes. En EEUU lo primero que te preguntan es el número de la tarjeta, aquí ‘cómo podemos ayudarte’, y esa diferencia en cómo te hacen sentir es fundamental en la relación del paciente con el médico y la enfermera. Son emociones". De esta forma se pronunciaba este viernes el actor estadounidense Richard Gere en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde ha apadrinado la puesta en marcha del mayor gimnasio pediátrico para pacientes con cáncer de España, una iniciativa que nace de la Fundación Aladina y que está respaldada por la Gere Fundation.

Aunque en principio estaba previsto que Richard Gere estuviera acompañado por su mujer, Alejandra, esta no pudo asistir debido a un pequeño accidente doméstico de uno de sus hijos.

El actor, que se atrevió con el español y saludó con un perfecto "buenas tardes", se disculpó por la ausencia de ella y firmó en su nombre y en el de sus hijos en la primera piedra de este proyecto, durante el acto celebrado en el hospital de referencia de la Región de Murcia, que vio alterada su dinámica habitual de un viernes ante la presencia del protagonista de películas como Oficial y Caballero y Pretty Woman.

Gere charla con uno de los pacientes el hospital. / Israel Sánchez

A primera hora de la tarde ya eran decenas de personas las que aguardaban en el pasillo que da acceso del Pabellón General al Materno Infantil, grupos en los que se mezclaban trabajadores del propio hospital, curiosos y familiares de pacientes, que no querían perderse la llegada de la estrella de Hollywood.

Entre ellos estaban Lola, María Belén, Mari Carmen y Cecilia, cuatro trabajadoras del servicio de Administración de la Arrixaca que, aunque tenían turno de mañana, habían decidido quedarse a comer y hacer espera hasta que llegara uno de sus ídolos del cine.

Cualquier movimiento o coche extraño desataba un murmullo generalizado, hasta el punto de que el paso de una furgoneta con cristales tintados hizo que un grupo de personas saliera corriendo tras ella con los móviles en alto, por si captaban la imagen del esperado actor.

Otro momento de la tarde fue cuando los expectantes seguidores confundieron a un hombre mayor de pelo blanco que subía por las escaleras de acceso al Materno-Infantil con Richard Gere, rodeándolo y pidiéndole selfies. La sorpresa llegó cuando fueron conscientes de la confusión, ya que se trataba de Nico, padre de una doctora del hospital.

El acto de puesta de la primera piedra del nuevo gimnasio se desarrolló este viernes en la terraza de la primera planta del Maternal de la Arrixaca, donde trabajadores y pacientes se asomaban curiosos a las ventanas para intentar ver al ‘invitado estrella’. A la intemperie aguantaron el frío de esta tarde de final de noviembre durante más de una hora los invitados, entre quienes se encontraba la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miriam Fuertes, y la vicerrectora de Investigación de la UCAM, Estrella Núñez.

Minutos antes de su llegada salieron al escenario cinco pacientes oncológicos infantiles del hospital de El Palmar, quienes aguantaron estoicamente el frío.

La entrada de Richard Gere a la terraza del Infantil de la Arrixaca desató aplausos desde las ventanas del hospital durante el inicio del acto, en el que el actor estuvo acompañado del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; el alcalde de Murcia, José Ballesta; el director médico de la Arrixaca, Carlos Pérez Crespo; y el presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango.

Complicidad con el alcalde Ballesta Durante el acto de colocación de la primera piedra del gimnasio pediátrico para niños con cáncer de la Arrixaca este viernes se vivieron varios momento de complicidad entre el actor Richard Gere y el alcalde de Murcia, José Ballesta. El primero pasó la mano por los hombros del regidor en varias ocasiones, mientras que se hablaban el oído. Ballesta tuvo palabras de agradecimiento hacia Gere por su gesto hacia Murcia y hacia este proyecto, al tiempo que calificó al presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango, como «un héroe sin capa, un hombre normal haciendo cosas excepcionales».

Durante su intervención, el presidente de la Gere Fundation defendió el modelo de sanidad pública de España, recordando que su mujer es de Galicia y “cuando llegó a EE UU y vio que no tenía esta sanidad quedó espantada de ver cómo el país más rico y poderoso no se encargaba de sus niños”.

Richard Gere insistía en los beneficios que tiene el ejercicio físico en la recuperación de los pacientes oncológicos, ya que "les ayuda a mantener la energía" reduciendo también la toxicidad de los tratamientos y aseguró que “es un honor y un momento muy especial estar aquí ayudando a tanta gente”.

El presidente de la Comunidad subrayó que "esta magnífica iniciativa nos recuerda que cuando la ciencia y la solidaridad caminan de la mano y las instituciones públicas y la sociedad colaboran los resultados son extraordinarios y de verdad pueden cambiar las cosas".

López Miras trasladó su agradecimiento a la Fundación Aladina y a su presidente, Paco Arango, así como a The Gere Foundation, por poner el foco en niños que requieren atención, cuidado y cariño. Igualmente, hizo extensivo este reconocimiento a los profesionales del Hospital Virgen de la Arrixaca, a quienes agradeció que "conviertan su trabajo del día a día en una senda de esperanza y de humanidad".

Gimnasio con espacio interior y exterior y luz natural

El gimnasio de la Fundación Aladina en la Arrixaca se compondrá de una superficie techada diáfana con luz natural, y con espacio para rehabilitación y deporte personalizados y pautados. Para ello, dispondrá de boxes individuales y de espacio exterior para realizar los ejercicios al aire libre.

El Hospital Virgen de la Arrixaca es el único centro de la Región que cuenta con Servicio de Oncología Pediátrica, por lo que es de referencia para los niños menores de 14 años que sufren esta enfermedad.

Además, cuenta con la Unidad Oncológica de Adolescentes, también de referencia regional, para los pacientes de cáncer de 14 a 18 años, donde se les hace un seguimiento personalizado en la etapa de transición a la vida adulta y en función del tipo de cáncer que padecen.

Actualmente, en la Región de Murcia hay unos 150 pacientes oncológicos menores de 18 años, de los que un centenar aproximadamente son menores de 14 años.

Una de las acciones que la Fundación Aladina emprendió para visibilizar este proyecto en la sociedad fue la puesta a la venta, junto con el Ayuntamiento de Murcia, del ‘Pañuelo de la huerta’. Así, todo lo recaudado con la compra de estos pañuelos solidarios en las últimas fiestas de primavera de Murcia fue destinado al proyecto del gimnasio pediátrico, en el que invertirá un millón de euros.