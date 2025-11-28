En Castellón
Multan a un anciano de 75 años tras 50 años conduciendo sin carnet: "Nunca me ha pasado nada”
Cuando los agentes de la Policía Local lo identificaron descubrieron que conducía con una licencia de ciclomotor de 1975
Adrián Bachero
La Policía Local de Almenara, en Castellón, atendió un accidente de tráfico que, pese a quedar registrado únicamente con daños materiales, terminó convirtiéndose en una de esas historias que difícilmente pasan desapercibidas. Lo que en un principio parecía una colisión menor entre vehículos derivó en una anécdota que dejó a los agentes entre la incredulidad y el pasmo.
Los hechos se produjeron cuando una patrulla acudió a un aviso por un siniestro leve entre turismos. No hubo heridos ni incidencias que requirieran intervención sanitaria, pero, como es habitual, los agentes procedieron a identificar a los implicados y verificar la documentación de ambos vehículos y conductores.
Licencia de ciclomotor expedida en 1975
Al solicitar la documentación a uno de los conductores, un hombre de 75 años, los agentes comprobaron que no portaba ningún permiso de conducir en vigor. El hombre presentó lo único que tenía: una licencia de ciclomotor expedida en 1975. Se trataba del conocido “carné de ciclomotor”, anterior a la actual normativa, un documento muy limitado, válido únicamente para vehículos de baja cilindrada y que en ningún caso habilita para conducir un turismo.
La sorpresa de los agentes no quedó ahí. Al informarle de que carecía de permiso para conducir un coche y que, por tanto, se trataba de una infracción grave, el conductor respondió con absoluta serenidad: “Llevo 50 años conduciendo sin carnet y nunca me ha pasado nada”. La naturalidad y calma con la que pronunció la frase descolocaron incluso a los agentes, quienes relatan que el hombre asumió las consecuencias “como quien paga un café”, sin dramatismos ni oposición alguna a los trámites legales.
"Conducir sin permiso no es una opción"
La Policía Local tramitó la correspondiente denuncia por conducir sin permiso, una infracción recogida en la normativa de tráfico y que puede acarrear sanciones económicas significativas. El episodio, aunque teñido de humor por la actitud del conductor, ha servido a la Policía Local para recordar la importancia de cumplir con la legislación vigente. “Aunque la anécdota dé para sonreír”, señalan desde el cuerpo en la publicación de Facebook, "conducir sin permiso no es una opción".
