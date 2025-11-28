Investigación
Las monjas cismáticas de Belorado vendían por internet obras de arte del convento de gran valor
La exabadesa y otra exmonja del monasterio burgalés han pasado disposición de un juzgado junto a un anticuario de León por la compraventa de bienes de patrimonio histórico
EFE
Burgos
La exabadesa Laura García de Viedma y otra exmonja del monasterio de Belorado, detenidas este jueves por la Guardia Civil, vendían a través de internet obras de gran valor artístico del convento, entre ellas una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, hechos por los que también ha sido arrestado un anticuario de León.
Estas dos exmonjas, que fueron excomulgadas en junio de 2024 por un delito de cisma, y el experto en antigüedades están a la espera de pasar a disposición del Juzgado de Briviesca (Burgos) que está investigando el caso.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los tres están acusados de los delitos de receptación y apropiación indebida agravada al tratarse de bienes de patrimonio histórico.
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Emacsa comienza la fase de ejecución de la cubierta del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir en Córdoba
- Urbanismo aprueba la construcción de doce hangares en el aeródromo de Villarrubia: 'Va a ser un giro al negocio
- Todo lo que tienes que saber de la agenda de ocio del finde en Córdoba: de la Media Maratón a Chiquilandia, pasando por Isabel Aaiún
- Detenido e ingresado en prisión el hombre que intentó apuñalar a un conductor de Aucorsa el pasado sábado
- Santa Rosa Day 2025: el comercio de barrio toma las calles con talleres, ‘flashmob’ y conciertos
- Las cifras de la Media Maratón de Córdoba 2025: participantes, categorías, horario y recorrido
- Evacuado al hospital un joven de 22 años tras sufrir quemaduras en un incendio en una vivienda en el Parque Cruz Conde