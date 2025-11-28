Historias de los mejores conserjes ('conseguidores') de hoteles de lujo: "Hacemos posible lo imposible"

Hay un niño en Dinamarca que se llama Luis, como el conserje de hotel Luis Peña que suma la friolera de 36 años de carrera profesional en el antiguo Princesa Sofia, hoy reconvertido en Grand Hyatt Barcelona. Le pusieron ese nombre en su honor, después de que consiguiera que el progenitor llegase a casa a tiempo del parto. La historia se detallará más adelante, pero es un ejemplo cercano de lo que estos profesionales hermanados en la histórica asociación internacional Llaves de Oro, los ‘conseguidores’ de la alta hotelería, pueden hacer por un huésped. En la asamblea nacional que celebran esta semana en Barcelona se dan cita más de 120 ‘concierges’ de hoteles de lujo cuyas historias darían para una novela, porque además abarcan décadas: de la ‘prehistoria’ antes de internet, al duelo con la inteligencia artificial. Han acompañado, facilitado o endulzado las estancias de millonarios, de estrellas de Hollywood, de altos mandatarios. Y guardan bajo llave algunos de sus secretos.

El Grand Hyatt Barcelona acoge precisamente los actos principales del encuentro anual, que este año recala en la ciudad y abarca desde jornadas educacionales para atraer futuros talentos a la profesión, hasta elección de nuevos cargos –el delegado de Catalunya, Mauro Torres, del Mercer Hotel es vicepresidente segundo para España--, pasando por eventos sociales y mucho ‘workshop’. Las marcas de lujo (comercios, restaurantes, servicios…) se los rifan para que recomienden sus productos a nuevos consumidores de alto poder adquisitivo.

Luis Peña, conserje del Grand Hyatt Barcelona, donde se celebra la asamble de las Llaves de Oro. / Ferran Nadeu / EPC

Volviendo a Peña, toda una institución local y uno de los más veteranos en activo, su anécdota se remonta a la erupción de un hotel en Islandia que obligó a cancelar infinidad de vuelos. Entre el lío de huéspedes que pedían ayuda para organizar sus regresos a casa, destacó el del cliente danés cuya mujer estaba a punto de dar a luz. No había manera de volar, y el curtido conserje movió cielo y tierra hasta lograr que un taxista amigo --y su mujer que también lo era-- lo llevasen a Copenhague en un largo periplo que tuvo final feliz, porque llegaron a tiempo del nacimiento y los conductores hasta pasaron unos días en Dinamarca. El bebé se llamó Luis y no hay año en que los padres no feliciten la Navidad a este profesional, habituado a localizar jets privados o yates para la escapada a Ibiza de algún cliente hedonista, por ejemplo. Aunque si algo receta a destajo son visitas vinculadas a Gaudí y buenos restaurantes --incluso saltando listas de espera--, glosa.

Nuevas generaciones

Tras un intenso jueves en que participaron en un Día Educacional para dar a conocer su labor a 150 estudiantes de Turismo de distintas universidades y tentarlos con esta faceta profesional, y tras sesiones en las que han debatido los retos del sector y su papel frente a las nuevas tecnologías, el colectivo ha impuesto este viernes el pin dorado con dos llaves cruzadas --que distingue a sus 4.000 miembros en todo el mundo-- a seis conserjes de nueva ‘hornada’. Entre ellos dos barceloneses, que cumplían los requisitos de especialidad y experiencia, César Baigorri y Richard Reyes, ambos del hotel The One, que mima especialmente este servicio. No se ha perdido el evento la directora de la Agència Catalana deTurisme, Arantxa Calvera, agradecida por la "hospitalidad, servicio y vocación", de estas figuras clave en el turismo de lujo, en un año en que Catalunya ha liderado el turismo con casi el 20% del total en España.

Torres define a su gremio como "personas capaces de abrir todas las puertas de la ciudad o donde trabajan". Generando, además, "experiencias inolvidables; haciendo posible lo imposible; y lo difícil, muy fácil".

Borja Martín, presidente de las Llaves de Oro en España, en el centro, y Mauro Torres, delegado en Catalunya (a la derecha), con conserjes de El Fuerte de Marbella, Grand Hyatt Barcelona, Monument, Me Barcelona y Camiral de Caldes de Malavella, entre otros.. / Ferran Nadeu / EPC

El evento nacional ha permitido esta tarde interactuar entre conserjes de toda la península e incluso representantes de Dinamarca, Perú, Italia, Portugal, Austria, Finlandia, Reino Unido… La red Llaves de Oro viene a ser como una hermandad sin fronteras donde se comparten contactos y conocimiento, donde conviven distintas generaciones, como ha subrayado el reelegido presidente para España, Borja Martín (jefe de Conserjería del Mandarin Oriental Ritz Madrid). Del talentoso Raúl Torres (seis años con el pin) como único conserje del exclusivo hotel boutique Àbac, que atrae como un imán a los comensales más sibaritas del mundo por rl restaurante con tres estrellas, cuya experiencia viajera en la ciudad mejora con sus consejos personalizados; al curtidísimo Manuel Pizarro, ya retirado pero que atesoró 46 años en el Villa Magna de Madrid y ahora es presidente de honor de la entidad y parte de su ‘comité de sabios’.

El veterano conserje, que entró en la casa con 16 años, ha compartido ascensor y atendido peticiones de huéspedes sonados. Su primer famoso fue Rock Hudson, al que seguirían muchos más, incluidas casas reales europeas invitadas a la boda del rey Felipe y Letizia Ortiz. El pan nuestro de cada día, rememora con este diario, era conseguir “para ya” entradas para finales de la Champions. O para ir a la ópera. En una ocasión, con un lleno total, consiguió calzar a un huésped ilustre en la zona del coro de un recital de Plácido Domingo con el aforo completo. Eso sí, sin abrir la boca. Y aunque no puede revelar según qué, alude como huéspedes famosos favoritos a Mike Jagger y Michael Jackson.

Con famosos y sin

No le faltan anécdotas tampoco a otro grande que ha viajado a la reunión de Barcelona, Antonio Morilla, que lleva tres décadas en el hotel Alfonso XIII de Sevilla. Entró de botones y enseguida detectó que los huéspedes de alcurnia "iban directos a los conserjes", eran sus gurús durante la estancia. No descansó hasta no ocupar esa posición, que le apasiona. Ha prestado servicio a Harrison Ford, Madonna, Tom Cruise, Bruce Springsteen, David Bowie, Brad Pitt y muchos más, relata. "Hay que saber cómo acercarse, tratarlos de forma sencilla, como si no fueran VIPS", con eficiencia y respeto, relata. Por confidencialidad no puede poner nombre a las historias, pero recuerda haber tenido que "parar las campanas" de una iglesia cercana porque una artista mundial tenía el sueño ligero. Y detener unas molestas obras cercanas porque otro famoso descansaba de día y así lo pidió.

Cuenta este 'conseguidor' que ha llegado a "vestir de nazareno" a un cliente para que pudiera participar en un acto religioso solo para cofrades, a otro a ver vestirse a un torero en una corrida de toros, a otro le organizó una visita a un cementerio abandonado para ver la tumba de un abuelo... ¿Algún 'no'? "Si algo no es viable intento quitarles las ganas y le muestro una alternativa mejor con mucho arte", ríe.

Sin nombres propios, la retahila de historias es infinita: traer en transporte urgente desde Francia una caja de botellas de vino a 1.200 euros la unidad, proyectar con luces en una pared de una terraza una declaración de matrimonio, recuperar a tiempo la ropa interior que la amante de un famoso futbolista se dejó en una habitación o cerrar una tienda de superlujo del paseo de Gràcia para una venta privada. Y otras historias inconfesables. Apostillan que la IA puede ayudar al viajero, "pero no le soluciona problemas...".