Nueva jornada de frío en Córdoba y ¿lluvia a la vista?: esta es la previsión de la Aemet

El invierno ha llegado de lleno y el frío no parece dar tregua en Córdoba. El tiempo este jueves continúa estable y con la misma tónica del resto de la semana: temperaturas a la baja, aunque sin lluvia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El resto de la semana también estará marcado por la estabilidad meteorológica hasta el domingo, que vuelven las precipitaciones al mapa con cota de nieve incluida, por lo que la semana próxima podría estar pasada por agua. En la capital cordobesa se ha registrado esta noche una mínima de 2,5 grados y para lo largo del día se espera una máxima de hasta 15 grados.

En la provincia, el pronóstico de la Aemet apunta a cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en las sierras; máximas sin cambios. Vientos en general flojos del noreste, con intervalos moderados a mediodía.

El tiempo este jueves en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 14º; en Lucena, entre 0º y 14º; en Pozoblanco, entre 0º y 13º, y en Priego, entre -1º y 12º.

El tiempo en Córdoba este viernes

Este viernes, 28 de noviembre, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles en puntos del norte de la provincia. Vientos en general flojos, predominando de componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 17º; en Lucena, entre 5º y 15º; en Pozoblanco, entre 1º y 14º, y en Priego, entre 2º y 14º.

Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia: