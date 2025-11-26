Salud pública
Consumo prohibirá los alimentos ultraprocesados en los menús infantiles en los hospitales
Se eliminarán alimentos trasformados con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal de la comida que se ofrece a los niños y adolescentes enfermos y en las cafeterías
Patricia Martín
El real decreto que prepara el Ministerio de Consumo para regular la comida que se sirve en los hospitales y las residencias de mayores prohibirá el uso de ultraprocesados en los menús que se ofrecen a los niños y adolescentes tanto en las habitaciones, si están ingresados, como en la cafetería y los comedores abiertos al público de estos centros. El anuncio llega poco después de que un estudio publicado en la revista 'The Lancet' revelara que el consumo de alimentos ultraprocesados se ha triplicado en España, al pasar del 11% al 32% en 20 años.
Asimismo, la investigación, que se basa en un centenar de estudios internacionales, alerta de que la ingesta habitual de ultraprocesados está relacionada con un mayor riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura, por lo que constituye una amenaza creciente para la salud pública.
Atendiendo a estas evidencias, Consumo prevé retirar de los menús infantiles de los hospitales los ultraprocesados de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y perfiles nutricionales con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como ocurre con algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en el acto 'Plan de aceleración para detener la obesidad', organizado por el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha argumentado que esta medida responde a un clamor social y de la comunidad científica, dado que "el consumo creciente de ultraprocesados representa una amenaza sistemática para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental".
El real decreto que regulará la comida en hospitales y residencias de mayores está destinado, en su conjunto, a establecer unos criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad que oriente la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas que se ofrecen en estos centros, tanto a los enfermos como en las cafeterías y comedores. La normativa seguirá la estela del real decreto sobre comedores escolares, que aprobó el Gobierno en abril de 2025 y ha entrado en vigor este curso, con el fin de garantizar que las comidas que se sirven en colegios e institutos cumplan con las recomendaciones sanitarias.
- Córdoba adelanta este año el encendido de Navidad: ya hay fecha confirmada
- El Ayuntamiento de Córdoba deberá abonar más de 300.000 euros por retrasos en el pago de una obra
- Córdoba enciende la Navidad: todos los detalles del alumbrado y las claves del show de luz y sonido de Cruz Conde
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- Los Reyes aceptan presidir la coronación de la Virgen de Luna que organizan Pozoblanco y Villanueva de Córdoba
- Abre una nueva pastelería artesanal de Córdoba donde probar auténtica repostería francesa: “La mejor tarta de limón de Córdoba”
- Córdoba espera la llegada de más frío, ¿volverán las precipitaciones?: esto es lo que dice la Aemet
- Detenido un hombre por presuntamente apuñalar a su expareja en Las Quemadas