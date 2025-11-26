El tiempo
El frío sigue calando en Córdoba y lo peor está por llegar: ¿hasta dónde bajarán los termómetros esta semana?
La capital cordobesa ha bajado esta madrugada de los dos grados y el sábado será el día más frío
El frío seguirá calando hoy en Córdoba y resto de la semana, cuando bajarán aún más las temperaturas. Tras una noche fría, en la que se han registrado 1,9 grados en el observatorio del Aeropuerto, la capital vivirá este miércoles una jornada fría, aunque soleada en la que los termómetros no sobrepasarán los 15 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La tendencia continuará el resto de la semana y el sábado, que se espera una mínima de 2 grados, será la jornada más fría antes del posible regreso de la lluvia.
En la provincia, la previsión de la Aemet es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso, localmente máximas sin cambios. Heladas débiles en puntos de las sierras. Vientos flojos a moderados del nordeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 15º; en Lucena, entre 5º y 13º; en Pozoblanco, entre 2º y 12º, y en Priego, entre 2º y 12º.
El tiempo en Córdoba este jueves
Este jueves, 27 de noviembre, la Aemet espera una jornada con cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en las sierras; máximas con ligeros cambios. Vientos flojos del nordeste, con intervalos moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 15º; en Lucena, entre 4º y 14º; en Pozoblanco, entre 0º y 13º, y en Priego, entre 0º y 12º.
