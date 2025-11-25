Trabajando por el fin de la lacra de la violencia contra la mujer

Desde CSIF nos sumamos este año al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el lema: “Todas las violencias duelen, todas deben terminar”. Lamentablemente, en España persisten muchas formas de violencia machista (física, psicológica, sexual, vicaria, económica o digital) que continúan vulnerando los derechos y la dignidad de las mujeres. Ninguna de ellas puede ser tolerada. Es una responsabilidad colectiva de toda la sociedad, las administraciones y los agentes sociales poner fin a esta lacra de una vez por todas.

La cara más cruel de esta violencia se refleja en las 38 mujeres asesinadas y 20 menores víctimas de violencia machista en nuestro país en lo que va de año (datos actualizados a 17 de noviembre de 2025). Frente a esta realidad, CSIF condena con firmeza el negacionismo que pretende minimizar un problema estructural y exige avanzar en medidas efectivas y coordinadas para prevenir, proteger y reparar.

En Córdoba hasta el segundo semestre se habían presentado en los juzgados un total de 1.307 denuncias, una cifra muy similar a la del año pasado. Son estadísticas inasumibles para una sociedad como la nuestra que nos deben llevar a la reflexión. La violencia contra las mujeres no es un problema individual, sino una expresión brutal de la desigualdad estructural que aún pervive en nuestra sociedad.

En CSIF Córdoba hemos organizado de nuevo, con motivo del 25N, un taller de defensa de personal para mujeres impartido por la formadora de defensa integral penitenciaria y delegada de esta central sindical en la Prisión de Alcolea, Teresa López. Esta vez se han fijado dos sesiones, el 21 y el 24 de noviembre, debido a la alta demanda de esta actividad que pretende enseñar a las mujeres con una forma muy cercana distintas técnicas para prevenir y repeler cualquier ataque o amenaza.

Desde nuestra organización consideramos que es urgente reforzar la educación en igualdad desde las edades más tempranas. La falta de educación sexual, el acceso prematuro al porno y el mal uso de las redes sociales están normalizando conductas violentas y de control que afectan especialmente a la juventud. Combatir estas nuevas formas de violencia exige prevención, formación y recursos adecuados.

Cada año debemos analizar lo que se está haciendo y lo que aún falta por hacer. Las mujeres siguen encontrando obstáculos para denunciar o acceder a la protección necesaria. Persisten demoras en los procedimientos y carencias en la coordinación de los servicios públicos. No podemos permitir que los fallos del sistema vuelvan a costar vidas.

Una encuesta reciente de CSIF en la Administración General del Estado ha revelado que centenares de trabajadoras podrían estar viviendo situaciones de violencia en silencio, lo que demuestra que también en el ámbito laboral hay un problema oculto que debemos afrontar.

Como sindicato mayoritario en las administraciones públicas, CSIF reclama una actuación firme, coordinada y evaluable en todos los ámbitos de lo público: educación, sanidad, justicia, servicios sociales, seguridad, empleo y empresas públicas. Exigimos dotación de personal, medios suficientes y formación especializada para garantizar una respuesta ágil y efectiva a las víctimas.

También manifestamos nuestra preocupación por los fallos técnicos en los dispositivos de control telemático y por la sobrecarga en los juzgados especializados. Estos problemas minan la confianza en el sistema y ponen en riesgo la protección de las víctimas. Es imprescindible reforzar los recursos humanos, técnicos y judiciales.

Otro de los problemas que afectan a la mujer en el ámbito laboral es la brecha salarial. Los datos de la Agencia Tributaria revelan que el sueldo medio de las cordobesas es casi un 20 % inferior al de sus compañeros. Además, en nuestra provincia más del 63 % de las personas paradas son mujeres. Todo ello supone un reflejo de una discriminación persistente en el mercado de trabajo que no podemos aceptar.

Por otro lado, CSIF celebra la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que contempla la suspensión automática de la patria potestad en casos de condena por violencia de género. Vigilaremos su desarrollo para que las medidas sean realmente efectivas y protejan tanto a las mujeres como a los menores.

En el ámbito laboral, en CSIF proponemos crear la figura del delegado o delegada sindical especializada en igualdad y lucha contra la violencia de género, tanto en el sector público como en el privado. Esta figura permitirá detectar casos, ofrecer acompañamiento y canalizar la ayuda de forma rápida y cercana.

Asimismo, impulsamos la negociación de convenios colectivos y planes de igualdad, la implantación de protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo y ayudas específicas para la contratación de mujeres víctimas de violencia.

En este 25 de noviembre recordamos a todas las mujeres asesinadas, a las que sufren o han sufrido violencia, y a quienes cada día trabajan por una sociedad más justa.

Finalmente, CSIF reafirma su compromiso para erradicar todas las violencias, reforzar la prevención y proteger los derechos laborales y personales de las víctimas. Porque la igualdad no es una meta lejana, sino una tarea diaria. Porque otra vida, libre y digna es posible.