La lluvia regresa este lunes a Córdoba, ¿bajarán los termómetros?

El chorro polar continúa dejándose notar este lunes en Córdoba, con temperaturas que ya hacen pensar en el invierno pese a la leve subida de los termómetros. El rescate de paraguas y chubasqueros en las próximas horas contribuirá a un repunte de las mínimas, que volverán a descender a lo largo de la semana.

La Agencia Estatal de Meteorología confirma la suave recuperación de las temperaturas experimentada en las últimas horas. Después de algunas jornadas con el termómetro en torno a los cero grados, en la pasada madrugada la ciudad de Córdoba ha registrado la mínima más baja de la provincia, con 4,1 grados a las 5.40 horas en la estación del Aeropuerto. En el norte de la provincia, Hinojosa del Duque ha anotado la mínima más elevada, con 8,4 grados a la 1.40 horas. En líneas generales, las mínimas han estado este lunes en positivo en Andalucía, salvo en la provincia de Granada.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

En cuanto a las previsiones para el resto de la semana, la capital se prepara para recibir más frío y tampoco podrá guardar el paraguas. Si después de un caluroso verano había quien ansiaba sacar el abrigo y el chubasquero, este es el momento. La Aemet no descarta la llegada de nuevas precipitaciones a finales de la semana en Córdoba.

A lo largo de la última semana de noviembre llegarán, de nuevo, masas de aire frío procedentes de latitudes altas.



➡️ Habrá heladas en zonas del interior peninsular. Tras un lunes lluvioso, las precipitaciones irán disminunyendo y quedando acotadas al extremo norte y Baleares. pic.twitter.com/JVtY4YUPNb — AEMET (@AEMET_Esp) November 23, 2025

Este lunes, Córdoba tendrá cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos a lo largo de la mañana. Como se indica, se esperan precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día, que serán más probables en las zonas de sierra. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas, en descenso. Además, los vientos será flojos y variables, aumentando a moderados de componente oeste por la tarde.

El termómetro se moverá en Córdoba entre los 4,1º de mínima y los 15º; en Lucena, entre 6º y 14º; en Pozoblanco, entre 5º y 12º, y en Priego, entre 4º y 12º.

El tiempo en Córdoba este martes

Mañana martes, 25 de noviembre, los cielos estarán cubiertos en Córdoba. Se esperan precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, que serán más intensas y más probables en la mitad sur de la provincia. Los cielos tenderám a quedar poco nubosos o despejados por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros y se alcanzarán al final del día. Las máximas subirán. De otro lado, los vientos serán flojos de componente norte y, ocasionalmente, moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 18º; en Lucena, entre 6º y 14º; en Pozoblanco, entre 4º y 13º, y en Priego, entre 5º y 13º.

Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia: