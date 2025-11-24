El tiempo
La lluvia regresa este lunes a Córdoba, ¿bajarán los termómetros?
Consulta la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la capital y la provincia, donde se esperan precipitaciones
El chorro polar continúa dejándose notar este lunes en Córdoba, con temperaturas que ya hacen pensar en el invierno pese a la leve subida de los termómetros. El rescate de paraguas y chubasqueros en las próximas horas contribuirá a un repunte de las mínimas, que volverán a descender a lo largo de la semana.
La Agencia Estatal de Meteorología confirma la suave recuperación de las temperaturas experimentada en las últimas horas. Después de algunas jornadas con el termómetro en torno a los cero grados, en la pasada madrugada la ciudad de Córdoba ha registrado la mínima más baja de la provincia, con 4,1 grados a las 5.40 horas en la estación del Aeropuerto. En el norte de la provincia, Hinojosa del Duque ha anotado la mínima más elevada, con 8,4 grados a la 1.40 horas. En líneas generales, las mínimas han estado este lunes en positivo en Andalucía, salvo en la provincia de Granada.
En cuanto a las previsiones para el resto de la semana, la capital se prepara para recibir más frío y tampoco podrá guardar el paraguas. Si después de un caluroso verano había quien ansiaba sacar el abrigo y el chubasquero, este es el momento. La Aemet no descarta la llegada de nuevas precipitaciones a finales de la semana en Córdoba.
Este lunes, Córdoba tendrá cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos a lo largo de la mañana. Como se indica, se esperan precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día, que serán más probables en las zonas de sierra. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas, en descenso. Además, los vientos será flojos y variables, aumentando a moderados de componente oeste por la tarde.
El termómetro se moverá en Córdoba entre los 4,1º de mínima y los 15º; en Lucena, entre 6º y 14º; en Pozoblanco, entre 5º y 12º, y en Priego, entre 4º y 12º.
El tiempo en Córdoba este martes
Mañana martes, 25 de noviembre, los cielos estarán cubiertos en Córdoba. Se esperan precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, que serán más intensas y más probables en la mitad sur de la provincia. Los cielos tenderám a quedar poco nubosos o despejados por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros y se alcanzarán al final del día. Las máximas subirán. De otro lado, los vientos serán flojos de componente norte y, ocasionalmente, moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 18º; en Lucena, entre 6º y 14º; en Pozoblanco, entre 4º y 13º, y en Priego, entre 5º y 13º.
Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia:
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- Los fringílidos, a debate
- La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- Chiquilandia abre sus puertas en Córdoba aumentando su oferta
- Viejos muros, nuevas eras: derribos históricos en Córdoba
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- El antiguo balneario Fuente Agria de Villaharta, en imágenes
- Ayer y hoy de edificios emblemáticos cordobeses