¿A qué sabe el Roig Arena?

Orgullo de trabajo y de orígenes
El nombre de Poble Nou y los términos de ultramarinos o mercat son toda una declaración de intenciones. Poble Nou es la pedanía de València en la que creció Juan Roig, un ultramarinos, la raíz de Mercadona, y ¿qué hay más valenciano que un mercado? Distintas opciones pero con la misma raíz 100 % valenciana y con el férreo propósito de defender al proveedor.
Como hijo de "llauros", Martí es muy consciente del trabajo que hay detrás de cada producto. "Cuando sabes lo que cuesta pescar los calamares de lonja, cosechar el arroz o recoger los tomates, el precio final te parece un regalo". El producto valenciano que se utiliza en las elaboraciones es el hilo argumental de la cocina de Roig Arena, es en definitiva una defensa del territorio. "Mostramos un respeto enorme al sacrificio que hay detrás del trabajo de los productores", sentencia el chef.
¿Y cuál es el resultado de las creaciones del equipo de "artesanos" de la cocina que capitanea Martí? Pues una variedad infinita de platos que además se integran apareciendo en la carta según su temporada. "Las setas y los guisantes de lágrima están en su momento, así que en breve los incluiremos". Por el momento le preguntamos por sus imprescindibles de Poble Nou. "El arroz de cocido y la paella valenciana, pero no te puedes perder la revisión que hemos hecho del 'Pijama' ese postre de nuestra infancia. La ensalada de ocho tomates, el calamar de playa, la sepia 3 mayonesas, porque no fuimos capaces de decidirnos por una sola...", bromea Martí.
Algo tan nuestro como el 'bocata' también está muy presente. En Ultramarinos Roig tienen un puesto de honor el de blanco y negro con habitas, el de calamares y el entrepán de figatell de Ontinyent. Porque todo son productos de kilómetro 0 y no pierden de vista la cocina con más arraigo, por eso las cocas tan típicas de la comarca de la Marina también están presentes (ojo con la de Titaina); la tarta de chocolate con churros hecha con el cacao de la firma valenciana Valor y la alcachofa de Benicarló con yema, setas y panceta.