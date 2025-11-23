¿Leve respiro o más frío todavía? Córdoba sigue bajo los efectos del chorro polar ártico

La ola de frío, provocada por un chorro polar de aire ártico que azota toda España, continúa haciendo estragos en Córdoba y provincia, aunque la presencia de unas lluvias previstas para la próxima semana, en concreto mañana lunes, podría hacer que se atemperasen algo las temperaturas.

Un fenómeno que, de hecho, ya se ha producido en la pasada madrugada, que ha sido menos extrema en diversos puntos de la provincia. Así, en comparación con la pasada noche, cuando cinco localidades experimentaron temperaturas bajo cero, en esta ocasión la mínima la comparten Espiel y Priego, con 0,7º. En la capital, la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto ha marcado 1,9º a las 02.30 horas.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

¿Y en próximos días? ¿Experimentaremos un 'alivio térmico' por las lluvias? ¿Caerán fuertes precipitaciones, o serán leves borrascas que pronto permitirán que el cielo vuelva a despejarse y el frío a recuperar su dominancia? Son preguntas ante las que cabe un punto de cautela. En todo caso, la nueva semana hará que el paraguas vuelva a ser un elemento central de los hogares cordobeses, y conforme avancen los días el frío volverá a hacerse más protagonista, aunque sin descartar nuevos chubascos en el fin de semana.

En todo caso, centrándonos en las previsiones concretas para hoy domingo, 23 de noviembre, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso en el tercio norte de la provincia, sin cambios en el resto; máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 17º; en Lucena, entre 4º y 15º; en Pozoblanco, entre 2º y 14º, y en Priego, entre 3º y 15º.

El tiempo en Córdoba este lunes

Este lunes, 24 de noviembre, la Aemet prevé cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos a lo largo de la mañana y con precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día, más probables en las sierras. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios, localmente en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste y con intervalos moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 15º; en Lucena, entre 6º y 13º; en Pozoblanco, entre 5º y 13º, y en Priego, entre 4º y 12º.

Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia: