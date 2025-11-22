El tiempo
La ola de frío sigue bajando el termómetro en Córdoba: ¿llegaremos hoy a los 0 grados en la capital?
Consulta la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la capital y la provincia, donde se han registrado mínimas negativas en hasta cinco puntos
La ola de frío, provocada por un chorro polar de aire ártico que azota toda España, continúa haciendo estragos en Córdoba y provincia, donde ya se han registrado temperaturas por debajo de cero en las últimas horas. El verano fue muy largo y el otoño está adquiriendo con gran rapidez matices propios de lo más duro del invierno.
Para muestra, un botón: las mínimas registradas en las estaciones que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en la provincia de Córdoba. Hasta cinco zonas han marcado registros negativos: se lleva la palma Valsequillo, con -1,1º, seguida de Hinojosa del Duque (-1º), Cardeña (-0,9º), Priego de Córdoba (-0,9º) y Espiel (-0.4º). En la capital, la estación del aeropuerto ha registrado 3,1 grados como punto más bajo.
¿Se llegará a los 0 grados, e incluso a temperaturas bajo cero, también en Córdoba capital? Aunque a priori no ocurrirá, según el pronóstico de la Aemet para las próximas horas y días, la cercanía es tal, que un leve cambio en los vientos o las precipitaciones puede provocar que finalmente se llegue a estos umbrales. No se puede descartar.
En todo caso, centrándonos en las previsiones concretas para hoy sábado, 22 de noviembre, tendremos cielos poco nubosos, salvo nubes bajas matinales en la Subbética. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en Sierra Morena. Vientos de flojos a moderados de componente norte.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 14º; en Lucena, entre 3º y 13º; en Pozoblanco, entre -1º y 11º, y en Priego, entre 0º y 12º.
El tiempo en Córdoba este domingo
Este domingo, 23 de noviembre, la Aemet prevé cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso. Vientos flojos del norte o noroeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 16º; en Lucena, entre 4º y 14º; en Pozoblanco, entre 2º y 13º, y en Priego, entre 4º y 14º.
Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia:
