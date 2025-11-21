Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 21 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 21 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 17, 19, 29, 35 y 48 y las estrellas 09 y 5.
El código del Millón ha sido el VQF46275
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- Dos centenares de trabajadores de Hitachi se encierran en la fábrica de Córdoba con la Policía Nacional en el exterior
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
- Cortes de tráfico en varias avenidas de Córdoba al paso de una manifestación de trabajadores de Hitachi
- Benita (Maestro Joao): “Este es el número que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad este año”
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Planes para disfrutar del fin de semana en Córdoba: luces de Navidad, música y mucho más