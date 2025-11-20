José Carlos Ruiz, filósofo cordobés: “La familia es la primera esfera de reconocimiento indispensable para la identidad”

El filósofo cordobés José Carlos Ruiz una de sus columnas de opinión en el programa Hoy por hoy de Cadena Ser en Córdoba a reflexionar sobre el papel que juega la familia en la sociedad actual, en un momento en el que su sentido, su estructura y su valor están siendo objeto de debate público.

Lo hace a partir de una realidad que convive con discursos que cuestionan la vigencia de la familia tradicional y unos datos que apuntan, sin embargo, a su peso real en el sostenimiento del bienestar y los cuidados.

En su intervención Ruiz parte de una idea que ya ha sido formulada por otros pensadores y que él recupera para analizar el presente: “la primera esfera de reconocimiento indispensable para la identidad”.

Quién es José Carlos Ruiz y por qué importa su mirada

José Carlos Ruiz es doctor en Filosofía, ensayista y escritor, especializado en pensamiento crítico, filosofía de la educación y filosofía de la cultura. Se licenció en Filosofía en la Universidad de Sevilla, amplió su formación en la Universidad de la Sorbona de París y obtuvo el doctorado en la Universidad de Córdoba. Ha sido profesor de secundaria y bachillerato durante dos décadas y en la actualidad ejerce como profesor en la Universidad de Córdoba.

Su trayectoria docente, investigadora y divulgativa ha estado siempre vinculada a una reflexión profunda sobre la identidad, la educación y los vínculos humanos en tiempos hipermodernos. Ha colaborado como asesor académico, ha formado a líderes y equipos en empresas multinacionales y es una figura habitual en medios como Cadena Ser, La Sexta o espacios culturales vinculados al pensamiento contemporáneo. Además dirige desde 2022 el ciclo 'Vivir con Filosofía' en el Centro Cultural La Malagueta.

Ese recorrido explica por qué su voz tiene relevancia en un tema tan sensible y complejo como la familia: no habla desde la nostalgia ni desde la consigna fácil, sino desde el análisis crítico de cómo se construye hoy la identidad personal y colectiva.

La familia como sostén invisible del bienestar

En su reflexión Ruiz pone el foco en una paradoja: mientras se abre paso la crítica a la familia tradicional, una parte muy importante del funcionamiento cotidiano de la sociedad sigue descansando sobre ella. El cuidado de personas mayores, enfermas o dependientes sigue estando, en gran medida, en manos de familiares.

Ese peso en los cuidados no es solo una cuestión práctica; es también simbólica. La familia es el lugar donde se transmite el legado, donde se aprende a narrar la propia historia y a comprenderla no solo como un relato individual, sino como parte de una historia compartida. Frente a lo que describe como un contexto dominado por “narrativas autobiográficas donde el sujeto se exhibe a sí mismo de manera constante”, la familia aparece como un espacio que construye identidad desde lo comunitario.

El relato, el cuidado y la identidad

Uno de los ejes centrales de su discurso gira en torno al relato biográfico. Según su planteamiento, la familia dota a sus miembros de un “dispositivo narrativo” que permite entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde creemos que vamos. No se trata solo de genética o de apellido, sino del entramado de historias, valores y experiencias compartidas que modelan la identidad.

En ese sentido la familia contemporánea no se define únicamente por su genealogía sino por “la calidad de sus vínculos, por cómo distribuye el cuidado, por cómo protege la identidad o cómo transmite el legado”.

En su análisis explica que ser madre o padre implica “dejar de ser el centro del tiempo”, un gesto radical de descentramiento que choca con una época obsesionada con la visibilidad, con el yo y con la validación constante.