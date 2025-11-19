¡Promoción de Black Friday! Disfruta de la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA a mitad de precio
Con la suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos
Laura Pozo
¡50% de descuento en la tarifa trimestral, semestral y anual! Disfrutar de la información más cercana de Córdoba y provincia es posible gracias a la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA. Con esta suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a todo el contenido web sin limitaciones y también a los suplementos. Y todo ello a mitad de precio.
Con esta promoción, la tarifa trimestral tiene un coste de 14,50 euros; la semestral de 27,50 euros y la anual de 52,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo trimestral, semestral o anual contratado, la renovación de la suscripción será a precio de la tarifa vigente.
¿Cuáles son las ventajas de la edición impresa digital?
Con la réplica digital de Diario CÓRDOBA los usuarios podrán:
- Acceder a la edición impresa desde cualquier dispositivo.
- Escuchar las noticias donde y cuando quieras.
- Cambiar el tamaño y el tipo de letra.
- Cambiar el formato de lectura y ver la edición en papel o de forma interactiva.
- Traducir el texto hasta en 22 idiomas.
- Comentar y guardar las noticias.
- Votar las noticias.
- Copiar y pegar la información.
- Imprimir páginas o distintos fragmentos de las páginas.
- Compartir los contenidos por enlace, mail o redes sociales.
Información de calidad a un solo clic
Para disfrutar del periódico de siempre en formato digital es necesario registrarse y tener una suscripción activa de la réplica digital. En el caso de tener una suscripción en la edición impresa, los lectores también podrán acceder a la versión digital y a todos los contenidos web de forma gratuita con su usuario.
¿Cómo puedo obtener más información?
Los lectores pueden obtener más información del servicio o resolver sus dudas llamando al 957 229 429 o a través del mail attsuscriptor@diariocordoba.com de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 horas.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Córdoba cuenta con 40 inmuebles por encima del 1.000.000 de euros: así es el inventario de las propiedades de 'ultralujo'
- La transformación del campo cordobés deja el olivo picudo como un anciano 'desahuciado'
- La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba
- Aparece un gran socavón en el aparcamiento de Valdeolleros solo cinco meses después de su inauguración
- Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ya dejan más de nueve litros en Córdoba y 24 en Fuente Palmera