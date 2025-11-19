Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
¡Promoción de Black Friday! Disfruta de la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA a mitad de precio

Con la suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos

Promoción de Black Friday.

Promoción de Black Friday. / Córdoba

Laura Pozo

¡50% de descuento en la tarifa trimestral, semestral y anual! Disfrutar de la información más cercana de Córdoba y provincia es posible gracias a la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA. Con esta suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a todo el contenido web sin limitaciones y también a los suplementos. Y todo ello a mitad de precio.

Con esta promoción, la tarifa trimestral tiene un coste de 14,50 euros; la semestral de 27,50 euros y la anual de 52,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo trimestral, semestral o anual contratado, la renovación de la suscripción será a precio de la tarifa vigente.

¿Cuáles son las ventajas de la edición impresa digital?

Con la réplica digital de Diario CÓRDOBA los usuarios podrán:

  • Acceder a la edición impresa desde cualquier dispositivo.
  • Escuchar las noticias donde y cuando quieras.
  • Cambiar el tamaño y el tipo de letra.
  • Cambiar el formato de lectura y ver la edición en papel o de forma interactiva.
  • Traducir el texto hasta en 22 idiomas.
  • Comentar y guardar las noticias.
  • Votar las noticias.
  • Copiar y pegar la información.
  • Imprimir páginas o distintos fragmentos de las páginas.
  • Compartir los contenidos por enlace, mail o redes sociales.

Información de calidad a un solo clic

Para disfrutar del periódico de siempre en formato digital es necesario registrarse y tener una suscripción activa de la réplica digital. En el caso de tener una suscripción en la edición impresa, los lectores también podrán acceder a la versión digital y a todos los contenidos web de forma gratuita con su usuario.

¿Cómo puedo obtener más información?

Los lectores pueden obtener más información del servicio o resolver sus dudas llamando al 957 229 429 o a través del mail attsuscriptor@diariocordoba.com de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 horas.

