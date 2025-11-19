Llegó la masa de aire ártico: ¿cuánto se desplomarán las temperaturas en Córdoba?

Ya tenemos aquí la primera ola de frío del otoño. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado en sus comunicaciones oficiales de la "llegada de una masa de aire ártico que hará descender las temperaturas, quedando bastante bajas entre jueves y sábado, tendiendo a subir el domingo". Hoy miércoles, 19 de noviembre, las primeras consecuencias de este denominado 'chorro polar' se harán notar con descensos acusados en el termómetro.

De hecho, en determinados puntos del tercio norte de España, la cota de nieve ha descendido de forma acusada hasta los 600 metros e, incluso, podría nevar en cotas de 300 metros en el Cantábrico oriental y el alto Ebro. En lo que se refiere a la provincia de Córdoba, no hay avisos metereológicos ni se esperan nevadas en las zonas más altas, aunque cabe estar bien atentos a la evolución de los partes meteorológicos de la Aemet, que en días así varían de forma importante a lo largo de la jornada, y que pueden actualizarse en este enlace web.

Si observamos las mediciones de las estaciones del organismo oficial de meteorología en nuestra provincia, el descenso de temperaturas es evidente e importante. Así, esta pasada madrugada se ha bajado de los 5º en cuatro puntos. El 'campeón' del frío ha sido Valsequillo, con 4,4 grados, seguido de Espiel (4,5º), Aeropuerto de Córdoba (4,7º) e Hinojosa del Duque (4,9º).

¿Y en las próximas horas? Centrándonos en el pronóstico para el día de hoy, la Aemet espera cielos nubosos, con predominio de las nubes altas. Bancos de niebla matinales. Temperaturas en descenso, localmente sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 18º; en Lucena, entre 7º y 15º; en Pozoblanco, entre 4º y 14º, y en Priego, entre 5º y 14º.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo en Córdoba este jueves

Este jueves, 20 de noviembre, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero descenso. Vientos de flojos a moderados de componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 17º; en Lucena, entre 6º y 13º; en Pozoblanco, entre 1º y 13º, y en Priego, entre 3º y 12º.

Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia: