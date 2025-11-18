Así son los bancos de ensayos del nuevo cohete español Miura 5

El cohete español Miura 5 encara los últimos pasos antes de iniciar la campaña de lanzamiento, que se prevé para el primer trimestre del próximo año. La compañía ilicitana PLD Space tiene en estos momentos a pleno rendimiento las instalaciones que posee en el aeropuerto de Teruel, en las que se encarga de realizar los ensayos de todos los componentes de la aeronave. Una infraestructura que resulta clave para que la firma se haya afianzado entre las más competitivas del sector en Europa.

A tan solo 3,5 horas de su sede central en Elche, los más de 155.000 metros cuadrados de que dispone le permiten fabricar y ensayar un componente en menos de 24 horas, otorgándole plena independencia operativa con un control sobre la calidad y unos plazos de desarrollo sin precedentes en Europa.

Se trata de unas instalaciones, diseñadas y gestionadas íntegramente por la compañía, que representan la mayor capacidad privada de testing de lanzadores en Europa y un activo estratégico dentro del modelo de integración vertical de PLD Space.

"Ensayar como en vuelo"

La filosofía "Test like you fly" define la estrategia de desarrollo de la compañía: cada subsistema del lanzador se prueba en condiciones equivalentes a las de vuelo. Esta metodología permite obtener el máximo conocimiento sobre el rendimiento de los sistemas antes del lanzamiento, reduciendo los tiempos de desarrollo y garantizando la fiabilidad del material de vuelo.

Parte de las instalaciones de PLD en Teruel. / INFORMACIÓN

"La fiabilidad se construye probando. Nuestras infraestructuras de Teruel nos permiten tener un control absoluto sobre cada componente del cohete, recortar plazos y asegurar la máxima calidad técnica. Son una pieza esencial de nuestro modelo de integración vertical", destaca Raúl Torres, CEO y cofundador de PLD Space.

La experiencia acumulada durante el desarrollo de Miura 1-el demostrador tecnológico que PLD Space lanzó al espacio en octubre de 2023-, ha permitido a la compañía generar un valioso conocimiento en ensayos y calificación de subsistemas. A lo largo de una década, el equipo ha construido sus propias instalaciones y procedimientos, sentando las bases del actual sistema de testing que impulsa la validación de Miura 5.

10 bancos de ensayos

Estas infraestructuras albergan actualmente 10 bancos de ensayos (ocho ya operativos y dos que estarán listos a final de año), diseñados a medida por el equipo de ingeniería de PLD Space y destinados a la validación de los principales subsistemas de Miura 5: motores, hardware crítico de propulsión (cámaras de combustión, turbobombas y generadores de gas), tanques, segunda etapa completa, separación de etapas, así como válvulas y umbilicales. Gracias a esta infraestructura, la compañía puede realizar ensayos simultáneos y recopilar datos en tiempo real sobre todos los sistemas del vehículo.

"Gracias a nuestras infraestructuras de ensayos, podemos diseñar, fabricar y validar hardware en un mismo día. Esa agilidad nos ha permitido desarrollar un lanzador orbital en dos años, a una velocidad, eficiencia y fiabilidad sin precedentes en Europa", afirma Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

Otra de las instalaciones de PLD. / Información

Nuevo motor

Las infraestructuras de ensayos han sido clave en la evolución tecnológica del motor Teprel-C, el más potente de desarrollo privado en Europa y en la validación de los tanques y mecanismos del nuevo cohete. Actualmente, todos los subsistemas del lanzador se encuentran en proceso de calificación y validación para vuelo, con el objetivo de iniciar la primera campaña de lanzamiento al inicio de 2026.

Con estas infraestructuras, PLD Space no solo refuerza su posición como líder europeo en transporte espacial, sino que consolida una capacidad industrial y tecnológica estratégica para la soberanía espacial de España y Europa.

Con sede en Elche (España) y fundada en 2011 por Raúl Torres y Raúl Verdú, PLD Space se ha consolidado como un referente en el sector de los lanzadores espaciales a nivel mundial. Cuenta con un equipo de más de 400 empleados y más de 12.500 metros cuadrados dedicados a la fabricación avanzada. También gestiona instalaciones en Teruel (España), Kourou (Guayana Francesa) y Duqm (Omán), lo que le permite ofrecer servicios completos de lanzamiento de satélites y otras cargas útiles al espacio.